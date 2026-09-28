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El municipio de La Banda recuerda el uso correcto de los contenedores de basura

Los contenedores de residuos cumplen un rol muy importante en la limpieza e higiene de la ciudad y son elementos que forman parte del patrimonio público. Por lo tanto, entre todos se los debe cuidar y preservar.

Hoy 16:51

La Municipalidad de la Banda, a través de  la Secretaría de Servicios Públicos, instó a los vecinos a usar correctamente los contenedores de residuos que se encuentran ubicados en diferentes puntos de la ciudad y no depositar elementos que terminan dañando los mismos.

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Teniendo en cuenta esta situación, se recuerda a la comunidad que los contenedores no deben ser cargados con escombros, restos de poda, madera, tierra o elementos de metal. Además, está prohibido encender fuego a la basura depositada.

Los contenedores de residuos cumplen un rol muy importante en la limpieza e higiene de la ciudad y son elementos que forman parte del patrimonio público. Por lo tanto, entre todos se los debe cuidar y preservar.

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