Un referente de la F1 bancó a Colapinto tras su accidente en Bakú: “Tienes que admirarlo”

El ex piloto analizó el incidente ocurrido durante el relanzamiento en el circuito callejero y destacó la actitud de quienes buscan aprovechar cada oportunidad, pese a reconocer el error del argentino.

Hoy 13:36

El accidente de Franco Colapinto en el Gran Premio de Azerbaiyán generó distintas opiniones dentro del mundo de la Fórmula 1. Mientras el argentino asumió la responsabilidad por el choque que dejó fuera de carrera a los dos Alpine y a Lando Norris, Juan Pablo Montoya salió a respaldar su actitud al momento de buscar una oportunidad durante el relanzamiento.

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El colombiano, ganador de siete Grandes Premios entre 2001 y 2006 con Williams y McLaren, analizó la maniobra en diálogo con F1 TV y destacó la intención de Colapinto de atacar en lugar de conformarse con conservar su posición.

“Lo difícil en ese caso es que eres agresivo, ves una oportunidad y tienes que admirarlo”, sostuvo Montoya.

Y agregó: “Admiro a la gente que lo intenta. Cuando tienes un reinicio, lo ven como una oportunidad. Algunas personas ven un reinicio como ‘no quiero perder una posición’, y Franco es el tipo que quiere ir y aprovecharla”.

Cómo analizó el error de Colapinto

Montoya también explicó que la situación podía resultar especialmente compleja por las referencias de frenado luego del relanzamiento.

“Es difícil porque parecía que todos frenaban muy temprano. Creo que la cuestión es que, cuando tienes una referencia y vienes, no sé, a 320, 330 kilómetros por hora y frenas en la referencia de 120 metros, esperas que, viniendo a 200, vas a frenar en la de 80, y creo que él esperaba que todos fueran bastante más lejos”, explicó.

Según el expiloto colombiano, Colapinto se encontró con un tránsito más lento de lo que esperaba y terminó comprometiendo la maniobra.

“Cuando estás tan atrás, ya sabes, es como un embotellamiento: todos van levantando y levantando, y ves que él frena y va a llevarse puesto a alguien, así que se aparta y se va hacia el interior”, describió.

Montoya reconoció que el argentino cometió un error y que las consecuencias fueron importantes.

“Sí, cometió un error y se llevó puesto a su compañero de equipo y también dejó fuera a Lando. Quiero decir, cometió un error, pero estuvo cerca”, concluyó.

Colapinto asumió la responsabilidad

Después de la carrera, el propio piloto de Alpine no buscó excusas y pidió disculpas por la maniobra que terminó con su carrera y la de Pierre Gasly.

“Bloqueé cuando empecé a frenar y después estuve fuera de control toda la frenada. No tuve mucho por hacer. Perdón a todo el equipo y a Pierre. Fue un error grande y grave”, reconoció Colapinto ante ESPN.

El argentino también lamentó especialmente haber dejado sin puntos a su propio equipo, ya que Gasly marchaba séptimo y él ocupaba el décimo lugar antes del relanzamiento.

“Perdimos muchos puntos con los dos autos. Un día complicado, venía siendo bastante bueno. Perdón a todo el equipo”, expresó.

El accidente también puso fin a una racha de 30 Grandes Premios consecutivos llegando a la bandera a cuadros para Colapinto. Hasta ese momento, además, había completado las 14 carreras disputadas durante la temporada.

La crítica de Briatore

La postura de Montoya contrastó con la de Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quien expresó su fuerte malestar por el resultado y anticipó una evaluación interna.

“Este tipo de incidentes no deberían ocurrir, especialmente cuando íbamos bien con ambos autos en posiciones de puntos”, manifestó.

Briatore también reconoció que Colapinto asumió la responsabilidad, pero cuestionó la decisión tomada durante el relanzamiento.

“Frenó demasiado tarde considerando el contexto de la carrera y la reanudación tras el auto de seguridad. Fue una maniobra muy mala para un piloto con su experiencia”, sostuvo.

El italiano aseguró que analizará lo ocurrido antes de determinar si habrá medidas dentro de la escudería.

Así, mientras Montoya destacó el carácter agresivo y la intención de Colapinto de aprovechar una oportunidad, en Alpine el incidente quedó bajo análisis después de una carrera en la que el equipo tenía a sus dos autos en zona de puntos y terminó con ambos fuera de competencia.