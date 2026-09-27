Dos santiagueños viajaron a ver a Lali en River y terminaron comprometidos: “Me ha dicho que sí”

Juan Larrea y Jimena Santucho viajaron desde Santiago del Estero para disfrutar del histórico show de Lali, pero la noche terminó con una sorpresa inesperada: él le pidió matrimonio en pleno recital y ella respondió que sí.

Hoy 12:55

Lo que comenzó como un viaje desde Santiago del Estero para ver a Lali Espósito en River terminó convirtiéndose en uno de los momentos más importantes de la vida de Juan Larrea y Jimena Santucho.

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Este sábado por la noche, mientras más de 80.000 personas disfrutaban del tercer y último River de la gira “No vayas a atender cuando el demonio llama”, Juan tenía preparada una sorpresa que había logrado mantener en secreto: pedirle matrimonio a Jimena en pleno show.

Y la respuesta fue la que esperaba.

“Ma ha dicho que sí”, escribió Juan al compartir las imágenes del momento en sus redes sociales, donde se puede ver a la pareja protagonizando la romántica escena en medio del recital.

Junto a las fotografías, el santiagueño contó todo lo que tuvo que hacer para conseguir que Jime no sospechara nada.

“Lo que me ha costado esconderle esto, pensar en el momento justo y esperar ese sí, y se dio”.

Y completó con una declaración de amor que resumió el significado de la noche:

“1Amor, mi amor y una promesa de seguir amándote como nosotros no más sabemos ”.

Una noche histórica para Lali

La propuesta ocurrió durante una noche especialmente significativa para los fanáticos de Lali, que cerró su gira con un tercer estadio River Plate completamente agotado.

El recital tuvo varios momentos que rápidamente se convirtieron en protagonistas de las redes sociales. Uno de ellos fue la aparición sorpresa de Tini Stoessel, quien subió al escenario vestida de blanco junto a Lali para interpretar “Like a Virgin”, de Madonna.

El show tuvo además la participación de Miranda! y Dillom, mientras que Lali sorprendió con una potente versión de “Ciudad de pobres corazones”, de Fito Páez.

Pero para Juan y Jimena, entre todos los momentos que dejó la noche, hubo uno que quedará guardado para siempre: un viaje desde Santiago del Estero, un recital de Lali y una pregunta que terminó en un “sí”.