Lali cerró su era de estadios con un River multitudinario y una noche cargada de emoción

La cantante realizó el último show de “No vayas a atender cuando el demonio llama” en un Monumental agotado.

Hoy 08:15

Lali Espósito volvió a llenar el estadio Monumental y cerró allí una etapa que marcó uno de los períodos más importantes de su carrera. El show del 26 de septiembre fue la última fecha de “No vayas a atender cuando el demonio llama”, una gira que acumuló ocho estadios agotados en poco más de un año, tres de ellos en River.

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La noche comenzó con una particularidad que había mantenido en vilo a sus seguidores durante toda la semana: el pronóstico de lluvias. Finalmente, el agua no apareció y, apenas salió al escenario después de las 21, Lali celebró el clima frente a un Monumental completamente lleno.

El espectáculo arrancó con “Lokura”, seguida por “Sexy”, “Mejor que 2 son 3”, “Tu Novia II” y “N5”. Fuego, pantallas en blanco y negro, una extensa formación de bailarines y cambios de vestuario marcaron una puesta en escena que combinó el despliegue característico de la artista con distintos momentos de intimidad.

Uno de ellos llegó cuando aparecieron el bandoneonista Nicolás Perrone y el cantor Cucuza Castiello, quienes interpretaron junto a Lali el tango “Pasional”, de Osvaldo Pugliese. Luego, los tres continuaron con “Morir de amor”, acompañados por bailarines de tango.

Más adelante, el show tomó un tono humorístico con la aparición de Moria Casán a través de una grabación y una puesta que incluyó un diario gigante. Lali volvió a jugar con algunas de sus canciones más provocadoras y terminó transformada en boxeadora para interpretar “KO”, con guantes, carteles de “round” y una coreografía de golpes.

Uno de los momentos centrales llegó cuando la cantante habló de la dimensión que alcanzó la gira. Antes de interpretar “Incondicional”, se refirió a los ocho estadios realizados en poco más de un año y a los tres River conseguidos durante 2026.

“Yo no lo entiendo, lo vivo, pero no lo entiendo del todo”, expresó al intentar explicar el fenómeno generado alrededor de sus presentaciones. También presentó al Cuarteto Divergente, la formación de cuerdas que la acompañó durante parte del espectáculo.

La emoción creció todavía más con “No Hay Héroes”. Lali contó que había escrito la canción pensando en atravesar los 30 años y en las sensaciones de la adultez y la soledad. Con las luces de los celulares encendidas, terminó arrodillada en la pasarela y llorando mientras el público coreaba su nombre.

La noche tuvo además varios invitados. Miranda! apareció para cantar “Mejor Que Vos”, mientras que uno de los momentos más comentados llegó cuando Tini Stoessel ingresó vestida de novia junto a Lali para interpretar “Like a Virgin”. Marilina Bertoldi también se sumó con su guitarra y las tres terminaron protagonizando un beso sobre el escenario.

La escena recreó la recordada presentación de los MTV Video Music Awards de 2003, cuando Britney Spears y Christina Aguilera interpretaron “Like a Virgin” vestidas de novia junto a Madonna. En esta ocasión, el guiño también estuvo relacionado con la vida personal de las dos protagonistas: Lali está comprometida con Pedro Rosemblat y Tini anunció su casamiento con Rodrigo De Paul.

Tini aprovechó el momento para agradecerle públicamente a Lali y recordar la influencia que tuvo en su vida desde pequeña. Lali, visiblemente emocionada, respondió: “Es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”. Luego, con su habitual tono descontracturado, lanzó: “Nos enamoramos, taradas”.

El espectáculo continuó con “1AMOR”, “Sola”, “Motiveishon” y “Como Tú”, además de una puesta dedicada a la comunidad LGBT+. Antes de “Soy”, un video protagonizado por drag queens hizo referencia al derecho de la comunidad a “festejar y divertirse”, mientras Lali apareció rodeada por artistas drag y con banderas del orgullo en las pantallas.

Durante distintos momentos del recital, además, parte del público entonó cánticos de contenido político contra el gobierno de Javier Milei, algo que ya se había registrado en otras presentaciones masivas de la cantante.

El tramo final tuvo un marcado perfil rockero. Lali interpretó “Fanático”, canción que cumplió dos años desde su lanzamiento el mismo día del recital, y luego “Plástico”. Más tarde llegó “33” junto a Dillom, que provocó uno de los pogos más intensos de la noche. Ambos artistas terminaron abrazados sobre el escenario.

Pero el momento más serio y conmovedor llegó cuando Lali decidió interpretar por primera vez en uno de sus propios shows “Ciudad de Pobres Corazones”, de Fito Páez. Antes de comenzar, contó que durante las últimas semanas había quedado impactada por las noticias relacionadas con el suicidio entre jóvenes y vinculó esa problemática con una experiencia personal reciente.

La cantante relató que había perdido hacía dos meses a una persona muy querida que murió por suicidio y recordó que esa persona había estado presente en el anterior River, pero ya no podía acompañarla en esta oportunidad.

Desde el escenario también expresó su preocupación por las familias que atraviesan situaciones de sufrimiento y mencionó especialmente a quienes tienen integrantes con discapacidad y se sienten solos frente a esas dificultades. El estadio, que minutos antes había estado saltando y cantando, permaneció en silencio durante sus palabras.

Después llegaron “Pendeja” y “Payaso”, antes de una extensa despedida en la que Lali agradeció a su equipo y habló sobre el impacto que tuvo en su carrera haber realizado ocho estadios en poco más de un año.

El cierre fue con “No Me Importa”, acompañado por un pogo multitudinario y un guiño al histórico “Ji ji ji” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

La última imagen de la noche dejó, además, una incógnita. En las pantallas apareció un antiguo televisor con el logo de Lali TV y una frase que quedó deliberadamente inconclusa: “Aún no sabemos si Lali es la heroína que demanda la era o la mayor delincuente de la que se tenga memoria...”. El mensaje se cortó justo antes de revelar qué venía después, dejando abierta una nueva expectativa sobre el próximo capítulo artístico de la cantante.