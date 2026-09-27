Lamine Yamal reveló qué le dijo a Messi tras la final del Mundial

El joven español contó qué sintió al encontrarse con el capitán argentino después de la consagración de España y también explicó por qué durante años mantuvo en reserva una histórica foto junto a la Pulga.

Hoy 13:09

Después de la final del Mundial 2026, una imagen recorrió el mundo: Lamine Yamal y Lionel Messi abrazados tras la consagración de España. Meses después, el joven futbolista español reveló qué le dijo al astro argentino en aquel momento y explicó el significado que tuvo para él ese encuentro.

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En diálogo con The Guardian, Yamal contó que se acercó a Messi simplemente para agradecerle por su trayectoria y por todo lo que aportó al fútbol.

“Muchas gracias por todo lo que ha hecho por el fútbol”, recordó el español que le dijo al capitán argentino.

Yamal, además, fue contundente al hablar sobre la admiración que siente por Messi.

“Yo siempre he pensado que ha sido el mejor, antes de ganar el Mundial, antes de ganar la Copa América, cuando las cosas parecían que no iban tan bien pero era el mejor sin dudas”, aseguró.

“Me salió de adentro”

La fotografía del abrazo entre ambos rápidamente adquirió un fuerte simbolismo, aunque Yamal explicó que no buscó generar una escena especial.

“Siempre intento salirme un poco de lo que es bonito en el fútbol, de cosas que quedan bonitas para la foto”, sostuvo.

Y agregó: “Me salió de adentro, lo vi ahí, fui a darle las gracias por lo que había hecho por el fútbol y me salió de adentro”.

El futbolista del Barcelona también reconoció que la imagen terminó siendo especial: “Luego al final sí que queda muy bonita la foto de cuando me bañó y del abrazo”.

La otra foto que une a Messi y Yamal

La referencia de Yamal fue a una fotografía tomada en 2007, durante una campaña benéfica, cuando Messi todavía daba sus primeros pasos como futbolista profesional y el español era apenas un bebé.

Durante años, esa imagen permaneció prácticamente oculta por decisión del propio Yamal, quien incluso le había pedido a su padre que no la difundiera.

“Le dije que no lo hiciera. La publicó en Facebook una vez y le dije que la borrara”, contó.

El motivo estaba relacionado con las comparaciones que comenzaron a aparecer entre ambos.

“Las comparaciones eran demasiado fáciles, de eso era de lo único que hablaba la gente. Yo quería ser Lamine; no quería ser Messi”, explicó.

El español también dejó en claro que nunca quiso cargar con la expectativa de ser considerado el sucesor de la Pulga.

“Solo quería llegar a donde pudiera. Le pedí que esperara. Cuando sea Lamine, que haga lo que quiera”, concluyó.

Así, detrás de dos fotografías que rápidamente se convirtieron en símbolos del fútbol, Yamal dejó en claro que su vínculo con Messi está marcado principalmente por la admiración y el agradecimiento, pero también por su intención de construir su propio camino.