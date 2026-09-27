Tini sorprendió en River junto a Lali y protagonizó una escena inolvidable vestida de novia

La Triple T apareció como invitada en el tercer River de Lali Espósito y juntas interpretaron “Like a Virgin”, con Marilina Bertoldi en guitarra.

Hoy 08:39

Después de varias especulaciones sobre quiénes podían acompañar a Lali Espósito en su tercer show en River Plate, la sorpresa llegó de la mano de Tini Stoessel. La cantante apareció sobre el escenario en el tramo final del espectáculo para interpretar junto a Lali “Like a Virgin”, el clásico de Madonna, en una colaboración inédita que desató la euforia del público.

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La escena tuvo además un detalle que rápidamente captó la atención de los fanáticos: las dos artistas aparecieron vestidas de blanco y con velos, en una clara referencia a sus respectivos casamientos. Tini lució el pelo rosado y un velo blanco, mientras que Lali también llevó un look de novia para recrear uno de los momentos más recordados de la historia del pop.

Pero la presentación tuvo una tercera protagonista. Marilina Bertoldi se sumó con su guitarra para acompañar a las dos cantantes. A diferencia de Lali y Tini, la artista apareció con una estética completamente negra, con camisa, pantalones engomados y cadenas plateadas.

Las tres recorrieron la pasarela del escenario y, al finalizar la canción, se abrazaron frente a un Monumental completamente eufórico, en una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Luego de despedir a Bertoldi, Lali tomó la palabra y celebró la presencia de Tini. “Qué placer decir: bienvenida al demonio. Tini con nosotros. Gracias a vos”, expresó mientras tomaba de la mano a la cantante.

Visiblemente emocionada, Tini respondió con unas palabras sobre la importancia que tenía para ella compartir ese momento: “Me emociona estar acá. Para mí es algo muy fuerte. Te mandé millones de audios, todo, lloré, todo. Para mí es un honor estar al lado tuyo, acompañándote”.

La artista también destacó el recorrido de Lali desde sus primeros años de carrera hasta convertirse en una de las principales figuras del pop argentino.

Lali, por su parte, hizo referencia a la historia que ambas comparten desde sus comienzos y puso el foco en la transformación que atravesaron con el paso de los años. “Esta invitación es por las niñas que fuimos, pero sobre todo por las mujeres en las que nos convertimos”, afirmó.

La frase provocó una de las mayores ovaciones de la noche y sintetizó el sentido que las dos artistas le dieron al encuentro.

Después de “Like a Virgin”, Lali y Tini continuaron con “1Amor”, nuevamente con la participación de Marilina Bertoldi en guitarra. El segmento terminó con un beso entre las tres artistas y una nueva explosión del público.

Los videos del momento comenzaron a multiplicarse inmediatamente en redes sociales, especialmente las imágenes de Lali y Tini vestidas de novia sobre el escenario. El guiño adquirió todavía más significado porque ambas atraviesan actualmente un momento personal vinculado al matrimonio.

La aparición de Tini también cerró, de alguna manera, una vieja incógnita entre los seguidores de ambas. Tiempo atrás, una fotografía de Lali y Stoessel juntas en un estudio de Madrid había generado rumores sobre una posible colaboración musical.

En aquella oportunidad, Lali explicó que el encuentro no había tenido relación con una grabación. Según contó, se habían reunido en la casa de su amigo Stefano, donde funciona un estudio, pero la intención era simplemente compartir un momento y conocerse más.

“Nos juntamos a beber, a charlar, a conocernos un poco más”, había relatado la cantante en una entrevista con Billboard.

Lali también había contado que las dos conversaban sobre la posibilidad de trabajar juntas, aunque hasta ese momento no habían encontrado una canción que sintieran propia. Incluso recordó que le había enviado “N5” a Tini, pero la artista tampoco se había identificado completamente con el tema.

“Somos muy sinceras con eso: ‘No me encuentro tanto en la canción, pero si tenés otra, mandame’”, había explicado Lali.

Años después de aquel encuentro en Madrid, la colaboración finalmente llegó, pero de una manera inesperada y ante decenas de miles de personas en River. El escenario elegido para el debut conjunto convirtió a “Like a Virgin” en uno de los momentos centrales del último tramo del show de Lali.