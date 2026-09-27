VIDEO | Los jugadores de Central cantaron contra Estudiantes en su regreso a Rosario: "Son los Pincharratas..."

El plantel del Canalla fue recibido por una multitud de hinchas en el Aeropuerto luego de la coronación en la Supercopa Internacional en Santiago del Estero.

Hoy 13:26

La fiesta de Rosario Central continuó durante la madrugada de este domingo, cuando el plantel dirigido por Jorge Almirón regresó a la ciudad luego de consagrarse campeón de la Supercopa Internacional ante Estudiantes de La Plata.

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Los jugadores arribaron al Aeropuerto de Rosario, donde fueron recibidos por una multitud de hinchas que se acercó para celebrar el título conseguido en Santiago del Estero.

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Apenas atravesaron la puerta de salida, los futbolistas se mezclaron con los simpatizantes y protagonizaron un festejo cargado de euforia. En medio de la celebración, los jugadores del Canalla y los hinchas entonaron cánticos contra Estudiantes.

“Son los Pincharratas, son los p... de La Plata”, fue uno de los cantos que se escuchó en el aeropuerto durante la recepción al plantel.

Una final que terminó con escándalo

Central se quedó con el título después de remontar el partido y vencer 3-1 a Estudiantes en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El Pincha comenzó ganando con un gol de Alexis Castro, pero el conjunto rosarino reaccionó y dio vuelta la historia con un doblete de Ángel Di María y un tanto de Julián Fernández sobre el final.

Precisamente, el tercer gol desató un cierre caótico. Con Fernando Muslera fuera de su arco en busca del empate, Fernández marcó el 3-1 y se produjo una fuerte discusión entre integrantes de ambos equipos.

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Agustín Sández, de Central, y Fabricio Iacovich, arquero suplente de Estudiantes, fueron expulsados después del tumulto, que continuó en la zona de acceso a los vestuarios.

En medio de los incidentes, el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, ingresó al campo de juego y tuvo un fuerte cruce con el árbitro Darío Herrera, a quien le recriminó algunas de sus decisiones durante el encuentro.

Con el título ya en sus manos, Central regresó a Rosario y extendió los festejos junto a sus hinchas, en una madrugada que tuvo cánticos, celebración y mucha euforia por la nueva consagración.