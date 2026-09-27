Poesía Federal reunirá a poetas de todo el país en la Feria del Libro de Santiago

El encuentro propondrá lecturas, intercambio y reflexión sobre la poesía contemporánea y el federalismo cultural. Se desarrollará el 2 y 3 de octubre en el Fórum, en el marco de la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero.

Hoy 20:08

Entre las propuestas que integrarán la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero se encuentra “Poesía Federal”, un encuentro que reunirá en Santiago del Estero a poetas provenientes de distintas regiones del país.

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La propuesta se presenta como un espacio de encuentro, pensamiento y producción en torno a las escrituras poéticas contemporáneas y a las condiciones culturales en las que las obras se producen, circulan y adquieren reconocimiento. Desde hace cuatro años, el proyecto reúne voces, obras y experiencias de diferentes territorios y plantea, desde Santiago del Estero, una conversación sobre las relaciones entre literatura, territorio, poder y cultura.

El escritor santiagueño Gabriel Hoyos Izurieta, organizador del encuentro, sostuvo: “Insistimos en discutir el federalismo en la cultura junto a escritores que, además de producir literatura, son también agentes culturales en sus territorios. Federalizar la palabra implica abrir espacios de diálogo y circulación para las distintas voces del país, reconociendo las particularidades de cada región y las condiciones en las que se produce, circula y se legitima la literatura. Poesía Federal nace de esa necesidad: pensar la escritura desde los territorios y poner en discusión las formas en que construimos una cultura verdaderamente federal”.

En esta oportunidad participarán poetas de Tucumán, La Rioja, La Pampa, Mendoza, Buenos Aires y Santiago del Estero. Las presentaciones se realizarán en dos jornadas: el viernes 2 de octubre a las 19 horas y el sábado 3 de octubre a las 18, en la Sala 2 “José Andrés Rivas” del Fórum, ubicado en Perú 511.

Serán parte de las mesas de lectura Ignacio Ratier (Santiago del Estero), Melissa Carrasco (Mendoza), Guadalupe Valdéz Fenik (Tucumán), Mariana Suozzo (AMBA), Fiorella Falco (La Pampa), Yael Guerrero (La Rioja), Sergio Morán (Mendoza), Marco Rossi Peralta (Tucumán) y Amanda Bisciotti (Necochea).

Las dos mesas estarán a cargo de Gabriel Hoyos Izurieta, quien será el encargado de presentar a los participantes y conducir el encuentro.

Además de las lecturas, Poesía Federal abrirá un espacio de diálogo e intercambio sobre el presente de la poesía y las condiciones en las que las obras se producen, circulan y adquieren reconocimiento desde una perspectiva federal.

El poeta tucumano Marco Rossi Peralta expresó: “Me entusiasma participar de esta edición de Poesía Federal. Santiago del Estero tiene una gran tradición y al mismo tiempo ha dado lugar a varios de los y las poetas más creativos de mi generación, así que me parece un gran lugar para encontrarnos. Siempre que uno tiene la oportunidad de conocer poetas de distintos puntos del país sin necesidad de pasar por Buenos Aires es una buena noticia para una cultura más federal, que tanta falta nos hace y en tantos sentidos”.

Por su parte, la autora mendocina Melissa Carrasco señaló: “Viajo desde Mendoza. Voy con muchas ganas de conocer a otrxs poetas de distintos puntos, ver qué están escribiendo por Santiago del Estero y cómo circula la literatura por allá. Compartimos la realidad de provincia y deseo conocer sus matices. Me parece una hermosa oportunidad”.

Desde La Pampa, la poeta Fiorella Falco también destacó el valor del encuentro y manifestó: “Si la poesía es la música de la palabra, escucharla en otras tonadas se vuelve una forma sonora de conocer nuevos lugares. Nos permite, a la vez, pensar desde una perspectiva diferente la propia voz, apreciar eso que incorporamos de nuestro entorno. Esta invitación a la Feria del Libro de Santiago del Estero reúne grandes placeres: la escritura, viajar, los libros nuevos, el encuentro con un poquito de todo eso que está pasando en todos lados todo el tiempo. La constatación de que hay un montón de personas haciendo cosas hermosas”.

Bajo el lema “Santiago lee con vos”, la 16ª Feria Provincial e Internacional del Libro de Santiago del Estero se desarrollará del 30 de septiembre al 4 de octubre en el Fórum y el Centro Cultural del Bicentenario, con entrada libre y gratuita.

La programación incluirá numerosas propuestas vinculadas con la literatura, la cultura y el arte, además de la participación de destacados expositores y actividades destinadas a públicos de todas las edades.