Una mujer sufrió graves quemaduras tras una explosión en una vivienda de Villa del Carmen

El hecho ocurrió cuando la víctima, de 50 años, intentaba encender una hornalla. Una aparente pérdida de gas habría provocado la deflagración y debió ser trasladada de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 20:13

Un grave accidente doméstico se registró en una vivienda del barrio Villa del Carmen, donde una mujer de 50 años sufrió importantes quemaduras luego de una explosión que se habría originado por una pérdida de gas.

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El episodio ocurrió alrededor de las 14 horas, en una casa ubicada en la Manzana 14 del mencionado complejo habitacional. Según la información policial, la víctima, de apellido Hernández, se encontraba en la cocina y se disponía a preparar alimentos.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, la mujer intentó encender una de las hornallas y en ese momento se produjo una fuerte deflagración. Los investigadores presumen que había gas acumulado en el ambiente, aparentemente por una pérdida vinculada a una garrafa.

Como consecuencia del estallido, la mujer fue alcanzada por las llamas y sufrió quemaduras en distintas partes del cuerpo.

Tras ser asistida inicialmente, fue trasladada de urgencia hacia el Hospital Regional, donde los médicos constataron lesiones en el rostro, los brazos y las piernas.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Comunitaria Nº 63, mientras que la investigación quedó bajo las directivas de la fiscal Cecilia Guido.

La representante del Ministerio Público Fiscal dispuso la realización de pericias técnicas en el inmueble y la toma de testimonios para determinar con precisión cómo se produjo la explosión y confirmar el origen de la aparente fuga de gas.