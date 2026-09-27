Rally santiagueño: Tomás Vega se adueñó de Frías y ganó la sexta fecha

El piloto catamarqueño, acompañado por el tucumano Alfredo Espadín, se quedó con la clasificación general y también dominó la categoría N1. La ciudad de la amistad vivió un fin de semana a puro motor.

Hoy 20:24

Frías volvió a ser protagonista del Rally Santiagueño con la disputa de la sexta fecha del campeonato, que tuvo como grandes ganadores a Tomás Vega y Alfredo Espadín.

El binomio integrado por el piloto catamarqueño y el navegante tucumano se impuso en la clasificación general al mando de un Ford Kinetic, con un tiempo acumulado de 50:23,4. Además, se quedó con el primer puesto de la categoría N1.

En el segundo lugar de la general finalizaron los santiagueños Juan Coronel Beccaria y Luis Martín Catalfamo, quienes además fueron los vencedores de la categoría RC5.

El podio absoluto lo completaron Matías Morán y Pablo González, a bordo de un Peugeot.

Los ganadores por categoría

En la N8, el triunfo quedó en manos del binomio de Ojo de Agua integrado por Bruno Olivero y Noelia De Giovanni, quienes marcaron un registro de 52:58,0.

Por su parte, Mauro Scaglioni y Hernán Loiseau se subieron a lo más alto del podio en la categoría A1, al mando de un Volkswagen Gol.

En la N2, el binomio Ahumada-Aguilar, con un Ford Ka, se quedó con el primer puesto después de completar la competencia en 53:50,5.

Los locales Reynoso-Márques fueron los mejores de la N7, mientras que en la A5 el triunfo correspondió a Clark-Diosquez.

Frías vivió un fin de semana a puro rally

La competencia fue organizada por la Asociación Santiagueña de Rally (ASR) y la Asociación del Deporte Motor de Frías (ADEMOF), con un importante marco de público durante las distintas pruebas.

El intenso calor también fue protagonista durante la jornada, aunque no impidió que los fanáticos acompañaran la actividad en los diferentes tramos.

Uno de los principales atractivos de la fecha volvió a ser el circuito espejo, que aportó espectáculo y emoción al cierre del fin de semana motor en la ciudad de la amistad.

Ahora, el campeonato se prepara para su última competencia del año: el Rally Coronación, que todavía no tiene fecha ni localidad confirmadas.