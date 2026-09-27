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Unión Lugones empató con Social Pinto y se aseguró el primer lugar de su zona

El conjunto del departamento Avellaneda igualó 0-0 por la quinta fecha de la Zona 2 de la Región Centro del Torneo Regional y quedó confirmado como líder. Social Pinto, en tanto, deberá esperar otros resultados para clasificar entre los mejores segundos.

Hoy 18:10
Unión Lugones Social Pinto

Unión Lugones consiguió el resultado que necesitaba y se aseguró el primer puesto de la Zona 2 de la Región Centro. Por la quinta fecha, igualó 0-0 ante Social Pinto y quedó confirmado en lo más alto de su grupo.

El empate le permitió al conjunto del departamento Avellaneda garantizarse la primera posición antes de la última jornada.

En la próxima fecha, Unión Lugones recibirá a La Ensenada de Quimilí, mientras que Social Pinto tendrá jornada libre.

Así, la definición de la zona tendrá a Unión Lugones con el primer lugar asegurado y a Social Pinto pendiente de lo que ocurra en los demás grupos.

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