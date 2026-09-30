Histórico: Fatima Zahra El Mansouri es la primera mujer al frente del gobierno de Marruecos

El rey Mohammed VI designó a la dirigente del partido Autenticidad y Modernidad como primera ministra tras los resultados de las elecciones parlamentarias.

Hoy 09:26

Fatima Zahra El Mansouri ha sido nombrada la primera mujer primera ministra de Marruecos, después de que su partido centrista Autenticidad y Modernidad (PAM) obtuviera la mayoría de los escaños en las elecciones parlamentarias de la semana pasada.

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Su nombramiento la convierte en la segunda mujer en liderar un gobierno en el mundo árabe, después de Najla Bouden de Túnez.

Fue nombrada por el rey Mohammed VI, quien la eligió como primera ministra por encima del presidente de la federación de fútbol del país, Fouzi Lekjaa, un destacado político del mismo partido. El Mansouri, de 50 años, ha sido alcaldesa de Marrakech durante varios años y también se desempeñó como ministra en el anterior gobierno de coalición.

Marruecos es una monarquía constitucional, pero la mayor parte del poder sigue en manos del rey.

Declaraciones sobre la monarquía

En una rueda de prensa tras su victoria, antes de ser anunciada como primera ministra, se le preguntó a El Mansouri si el Estado tendría que realizar cambios para facilitar su participación en las ceremonias religiosas musulmanas a las que asiste el rey, incluidas las oraciones del viernes y del Eid, en las que hombres y mujeres rezan en secciones separadas.

Ella no respondió directamente a la pregunta, sino que elogió al rey como "el mayor defensor de las mujeres" en el país.

El Mansouri es una de las políticas más destacadas de Marruecos.

Abogada de profesión, estudió en la Universidad Mohammed V de la capital, Rabat, antes de continuar su formación en Francia y Estados Unidos, especializándose en derecho mercantil y societario.

Entró en política tras la fundación de Pam en 2008 y se convirtió en la primera mujer en ocupar el cargo de alcaldesa de Marrakech en 2009. Regresó al puesto tras las elecciones de 2021.

En los últimos cinco años, se desempeñó como ministra de planificación territorial nacional, planificación urbana, vivienda y política urbana bajo el mandato del ex primer ministro Aziz Akhannouch.

En febrero de 2024, se convirtió en la coordinadora de la coalición de liderazgo de Pam.