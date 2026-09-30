El video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Fly Dubai

En medio de la tensión por el ataque que casi termina con sus vidas a bordo del vuelo FZ 1073, las imágenes registraron cómo eran atendidos los dos heridos en el piso de la aeronave.

Hoy 09:58

Un vuelo de Flydubai que se dirigía desde Dubái hacia Tel Aviv fue desviado este miércoles 30 de septiembre y realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Tabuk, Arabia Saudita, luego de un grave incidente registrado en la cabina de mando.

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El vuelo FZ1073, operado por un Boeing 737 MAX 8, había partido del Aeropuerto Internacional de Dubái con destino al Aeropuerto Ben Gurión. Durante el trayecto emitió primero el código 7700, utilizado para señalar una emergencia general, y posteriormente el 7500, asociado a una posible interferencia ilícita a bordo. La señal generó preocupación ante la posibilidad de un secuestro y llevó a Israel a activar medidas de seguridad, incluido el despliegue de aviones de combate.

Una violenta pelea en la cabina

Según autoridades israelíes citadas por Reuters y otros medios, el incidente se habría producido a raíz de una pelea entre los dos pilotos, durante la cual uno de ellos habría apuñalado al otro. Las circunstancias exactas y el motivo de la agresión todavía son investigados.

Testimonios de pasajeros describieron momentos de gran tensión dentro del avión, con gritos y personas que se dirigieron hacia la cabina. Algunos relatos indican que pasajeros y miembros de la tripulación intervinieron para controlar la situación.

Uno de los testimonios recogidos por medios israelíes señaló que los pasajeros observaron sangre en la cabina y que uno de los pilotos había resultado herido. Otros reportes sostienen que personas a bordo colaboraron para contener al presunto agresor y restablecer el control de la aeronave.

El avión descendió abruptamente

Los datos de Flightradar24 muestran que la aeronave realizó un descenso pronunciado durante el incidente. Según el seguimiento disponible, el Boeing 737 MAX 8 pasó de aproximadamente 34.000 pies a unos 19.000 pies en alrededor de 90 segundos, antes de estabilizarse y continuar hacia Arabia Saudita.

El avión modificó su trayectoria y se dirigió hacia Tabuk, donde finalmente aterrizó de manera segura. La aerolínea confirmó que todos los pasajeros se encontraban a salvo y que estaba trabajando junto con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

La activación del código 7500 llevó inicialmente a considerar la posibilidad de un secuestro. Sin embargo, autoridades israelíes señalaron posteriormente que no se trató de un secuestro convencional y que la emergencia estuvo relacionada con el enfrentamiento ocurrido dentro de la cabina.

Al mismo tiempo, funcionarios israelíes indicaron que se investigaba si el episodio podía haber constituido un intento deliberado de tomar el control del avión o provocar su caída. Reuters informó que las autoridades analizaban el caso como un posible intento de ataque terrorista, aunque la motivación del hecho aún no había sido establecida de manera definitiva.

Flydubai confirmó que el vuelo “experimentó un incidente” durante su recorrido y que aterrizó de manera segura en Tabuk. La compañía informó que todos los pasajeros estaban a salvo y contabilizados, mientras sus equipos colaboraban con las autoridades correspondientes.