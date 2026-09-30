“Quiso asesinar israelíes”: habló el ministro de Seguridad de Israel tras el incidente en el avión de Flydubai

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro de ultraderecha.

Hoy 08:58

Un avión de Flydubai que volaba de Dubai, en Emiratos Árabes Unidos, a Israel realizó este miércoles un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita después de un incidente a bordo que involucró a los pilotos, lo que provocó una alerta de seguridad en Israel y el despliegue de aviones de combate.

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El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, afirmó esta mañana que un “terrorista” quería estrellar el avión y matar a israelíes.

“Un terrorista quería estrellar el avión y asesinar a los 180 israelíes a bordo”, dijo en un comunicado el ministro de ultraderecha. La investigación, sin embargo, sigue abierta.

El vuelo FZ1073, con destino al aeropuerto Ben Gurion, aterrizó de manera segura en Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudita. Todos los pasajeros fueron contabilizados y se encontraban a salvo, informó la aerolínea.

El diario israelí The Jerusalem Post informó, citando a un funcionario israelí, que uno de los pilotos apuñaló al otro e intentó tomar el control de la aeronave. Según esa versión, otros tripulantes y pasajeros israelíes intervinieron para reducirlo y permitir que el avión recuperara el control. El mismo medio señaló que fuentes de seguridad israelíes evaluaban la posibilidad de que se tratara de un acto terrorista.

El avión transmitió primero la señal de emergencia 7700 y luego el código 7500, utilizado para indicar una interferencia ilícita, antes de volver al código inicial, según datos de Flightradar24. La información de seguimiento mostró además un descenso abrupto de la aeronave, de unos 14.000 pies en menos de 30 segundos.

“El personal fue interrogado como parte de la investigación”, añadió el funcionario regional, que no aclaró si se produjeron detenciones.

Más temprano, un funcionario israelí dijo que el país cree que el incidente pudo haber sido un intento de atacar a israelíes, pero la investigación aún está abierta.

Otro funcionario confirmó que Israel movilizó aviones de combate por temor al secuestro de un avión que transportaba a decenas de sus ciudadanos. En los últimos días, el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, advirtió sobre amenazas de seguridad cada vez mayores no especificadas.

La oficina del primer ministro israelí dijo que la situación estaba bajo control y que se estaba trabajando para llevar a los pasajeros a casa.