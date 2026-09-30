Santiago del Estero inaugura la 16ª Feria Internacional del Libro con una amplia agenda cultural

Durante cinco días habrá presentaciones de libros, invitados nacionales e internacionales, talleres, espectáculos y propuestas para todas las edades.

Hoy 08:26

El gobernador Elías Suárez encabezará este miércoles, a las 19.30, la apertura de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que tendrá como escenario principal al Fórum Centro de Convenciones y se desarrollará bajo el lema “Santiago lee con vos”.

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La ceremonia inaugural contará con las palabras de Beatriz Vignoli, Premio Nacional de Poesía, mientras que desde las 20.30 comenzarán las actividades estelares con la presentación del libro Una historia de la felicidad, a cargo del escritor y guionista Pedro Saborido.

Durante cinco jornadas, la feria ofrecerá una amplia programación vinculada con la literatura, el pensamiento, la divulgación y distintas expresiones culturales, con la participación de reconocidas figuras nacionales y representantes internacionales.

Entre las visitas destacadas se encuentra el escritor y antropólogo peruano Pablo Landeo Muñoz, vinculado a la Sorbona de París. Además, se realizará el lanzamiento exclusivo de la nueva novela de Claudia Piñeiro, El canto invisible.

La programación del Fórum también incluirá encuentros y actividades con Darío Sztajnszrajber, Soledad Barruti, Felipe Pigna, Ximena Sáenz y Fernando Signorini, entre otros referentes de distintas disciplinas.

Una de las propuestas novedosas será la experiencia interactiva “Soy Santiagueño, soy...”, que permitirá al público participar mediante un código QR. Los contenidos y talentos compartidos por los visitantes serán proyectados en tiempo real sobre la pantalla central del Fórum.

En simultáneo, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB) habilitará un espacio de 10.000 metros cuadrados destinado a la quinta edición del Espacio Infantil, Juvenil y Cómics.

Este sector contará con 70 stands, 25 shows en vivo y más de 40 talleres participativos, con propuestas vinculadas a la robótica, la inteligencia artificial y el arte, pensadas especialmente para niños, adolescentes y jóvenes.

La agenda también incluirá clases especiales de animación y guion, dictadas por reconocidos referentes de la historieta como Ariel Olivetti y Rodolfo Santullo.

De esta manera, la 16ª Feria Internacional del Libro buscará reunir durante cinco días a lectores, escritores, artistas, estudiantes y familias en una programación que combinará literatura, tecnología, pensamiento, entretenimiento y participación del público.