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SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2026 | 17º
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Locales

Por trabajos de mejoras: EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 08:26
Foto de archivo.

Para poder efectuar obras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios de la ciudad Capital y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 1 de octubre: de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Diente del Arado, Ayuncha, Tío Pozo, Los Sauce y La Bajada (dpto. Rural Loreto,) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a las localidades de Brea Pozo Viejo (dpto. San Martín).

Viernes 2 de octubre: de 09:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Los Díaz (dpto. Banda), Medio Mundo, Pozo Cavado. Villa Guasayan y Las Talitas (dpto. Guasayan); de 09:30 a 12:30 hs afectando a las localidades de Santa Rosa, San Benito, Las Tijeras, San Antonio (dpto. Capital); de 10:00 a 13:00 hs afectando a parte del barrio Sarmiento de la ciudad Capital (comprendido entre Lavalle, Colon, Calle 128 y Granadero Saavedra); de 13:00 a 16:00 hs afectando a la localidad de Las Delicias; de 14:30 a 17:30 hs afectando a parte de barrio John Kennedy de la ciudad Capital (comprendido entre Nazareth, Dr. Nicolás Leiva, Dr. Amado Afur y Pio XII) y de 17:00 a 20:00 hs afectando a la localidad de Campo Gallo y sus zonas rurales aledañas.

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