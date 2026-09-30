La Bibliodera III llega a la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero

La presentación de la tercera edición de la antología de terror y fantasía será este miércoles 30 de septiembre, a las 18, en la Sala 3 "Clementina Rosa Quenel", con la participación de jóvenes escritores que formaron parte del concurso literario.

Hoy 08:50

En el marco de la 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero, se presentará oficialmente “La Bibliodera III. Antología de terror y fantasía”, una nueva publicación que reúne las producciones de jóvenes escritores que participaron de la tercera edición del concurso literario de La Bibliodera.

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La presentación tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre, a las 18 horas, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel”, con la participación de los ganadores y las menciones especiales del certamen, quienes serán los encargados de compartir con el público sus experiencias y las historias que forman parte de esta nueva antología.

La propuesta es organizada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, en articulación con Editorial Multimedial Santiago Ciudad, y tiene como objetivo promover la lectura, la escritura y la participación cultural de las nuevas generaciones.

Con el terror y la fantasía como territorios de exploración, La Bibliodera III continúa un proyecto que busca acercar los libros y la creación literaria a adolescentes y jóvenes, generando espacios para que sus voces puedan convertirse en publicaciones y circular entre nuevos lectores.

La presentación forma parte de la programación de la Feria del Libro y tendrá entrada libre y gratuita.

La 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre, con una amplia programación de actividades vinculadas con la literatura, el arte y la cultura.