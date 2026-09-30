Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2026 | 17º
X
Locales

La Bibliodera III llega a la 16ª Feria del Libro de Santiago del Estero

La presentación de la tercera edición de la antología de terror y fantasía será este miércoles 30 de septiembre, a las 18, en la Sala 3 "Clementina Rosa Quenel", con la participación de jóvenes escritores que formaron parte del concurso literario.

Hoy 08:50
Bibliodera

En el marco de la 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero, se presentará oficialmente “La Bibliodera III. Antología de terror y fantasía”, una nueva publicación que reúne las producciones de jóvenes escritores que participaron de la tercera edición del concurso literario de La Bibliodera.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La presentación tendrá lugar este miércoles 30 de septiembre, a las 18 horas, en la Sala 3 “Clementina Rosa Quenel”, con la participación de los ganadores y las menciones especiales del certamen, quienes serán los encargados de compartir con el público sus experiencias y las historias que forman parte de esta nueva antología.

La propuesta es organizada por la Dirección de la Juventud de la Municipalidad de la Capital, en articulación con Editorial Multimedial Santiago Ciudad, y tiene como objetivo promover la lectura, la escritura y la participación cultural de las nuevas generaciones.

Con el terror y la fantasía como territorios de exploración, La Bibliodera III continúa un proyecto que busca acercar los libros y la creación literaria a adolescentes y jóvenes, generando espacios para que sus voces puedan convertirse en publicaciones y circular entre nuevos lectores.

La presentación forma parte de la programación de la Feria del Libro y tendrá entrada libre y gratuita.

La 16.ª Feria del Libro de Santiago del Estero se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre, con una amplia programación de actividades vinculadas con la literatura, el arte y la cultura.

TEMAS Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Violento accidente entre una moto y una bicicleta en Av. Leopoldo Lugones
  2. 2. Estremecedor: joven boliviano fue internado con 40 cápsulas de droga en su estómago
  3. 3. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 30 de septiembre: nubes, temperaturas agradables y máxima de 27°C
  4. 4. Artistas santiagueños analizaron el impacto de la crisis en la cultura: "Cuesta sostenerse"
  5. 5. Danelik explotó contra Brian Sarmiento por sus declaraciones sobre la separación: “Me rompió el corazón”
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT