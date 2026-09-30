Así se refirió el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama, a propósito a los datos del Banco Central en relación al impresionante número de dólares que hay en Argentina por afuera del sistema financiero.

Hoy 08:31

Durante su columna de este miércoles para Radio Panorama, el licenciado Osvaldo Granados se refirió a los datos del Banco Central sobre la cantidad de dólares que los argentinos mantienen fuera del sistema financiero.

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“En Argentina hay U$S 285 mil millones en el colchón porque no se le cree a los que están en el poder”, sostuvo el periodista, al analizar las razones detrás del elevado nivel de ahorro en moneda estadounidense.

Granados recordó que el país atravesó numerosas crisis económicas, cepos cambiarios, mercados paralelos, confiscaciones de depósitos, cambios de moneda y períodos de elevada emisión monetaria, situaciones que, según consideró, contribuyeron a generar una fuerte desconfianza entre los ahorristas.

“Hubo muchas crisis económicas, hubo cepos, dólares paralelos, se confiscaron dólares en los bancos, hubo cambios de monedas, se sacaron ceros, déficit fiscal, se fabricó dinero a lo loco”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el comportamiento de los argentinos refleja una decisión de preservar sus ahorros fuera del sistema financiero. “Hay desconfianza, eso muestra este año, y por las dudas, como no se cree en los que están en el poder, se ahorra en dólares. Es así de simple”, afirmó.

Críticas a los análisis económicos y la situación internacional

Durante su intervención, Granados también hizo referencia a los títulos periodísticos que presentan determinadas explicaciones sobre acontecimientos políticos y económicos. Como ejemplo, mencionó una información relacionada con el empresario José Luis Manzano y Metrogas, y cuestionó que algunos titulares presenten como explicación una relación de hechos que no necesariamente está demostrada.

Además, se refirió al viaje de Javier Milei a París y al escenario económico internacional. En ese contexto, planteó que Europa enfrenta importantes dificultades económicas y mencionó la situación de Francia, la desaceleración de la economía mundial y el impacto de las tasas de interés de Estados Unidos sobre la actividad.

Finalmente, Granados sostuvo que las medidas anunciadas por el Gobierno no necesariamente modificarán la decisión de quienes mantienen sus dólares fuera del sistema financiero.

“Con palabras no se convence a nadie, se puede sacar inocencia fiscal, perdón, lo que sea, pero el dinero que se tiene guardado no se va a sacar”, concluyó.