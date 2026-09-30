Mientras se mantiene la incertidumbre, Vasco da Gama insiste en jugar ante Boca en São Januário

El club brasileño trabaja para conseguir la habilitación de su estadio de cara al partido de vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana. La capacidad para el público visitante y las exigencias de CONMEBOL aparecen como los principales obstáculos.

Hoy 16:00

La revancha entre Vasco da Gama y Boca por las semifinales de la Copa Sudamericana todavía no tiene escenario confirmado y el conjunto brasileño insiste con la posibilidad de disputar el encuentro en São Januário.

El partido está previsto para el martes 20 de octubre, en Río de Janeiro, pero la negativa para utilizar el Maracaná obligó a Vasco a buscar alternativas.

En ese contexto, dirigentes del club mantienen reuniones con la Federación de Fútbol de Río de Janeiro y autoridades policiales para intentar presentar ante CONMEBOL un operativo que permita habilitar São Januário.

Uno de los puntos centrales pasa por la cantidad de localidades destinadas al público visitante. La intención es encontrar una fórmula que permita acercarse a las 4.000 entradas requeridas para los hinchas de Boca, aunque también se analiza una alternativa intermedia de alrededor de 2.500 lugares.

El problema de la capacidad

São Januário cuenta con una capacidad cercana a los 21.880 espectadores, por debajo de los 30.000 lugares exigidos para este tipo de instancias internacionales.

Por eso, Vasco necesita una autorización especial para poder ejercer allí la localía.

La definición debería producirse antes del 10 de octubre, fecha límite para resolver el escenario del encuentro.

En caso de no conseguir la habilitación, aparece como alternativa el Estadio Nilton Santos, cancha de Botafogo, con capacidad para más de 46.000 personas.

Ese estadio había sido descartado inicialmente por Vasco debido a que posee césped sintético, pero la falta de opciones volvió a ponerlo en consideración.

Boca y un octubre cargado

Mientras espera la confirmación de la sede, Boca afrontará un calendario exigente durante octubre.

El Xeneize retomará la competencia el viernes 2 de octubre a las 21.30, cuando reciba a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del campeonato.

Luego visitará a Instituto el viernes 9 y el martes 13 de octubre recibirá a Vasco da Gama en La Bombonera por la ida de las semifinales de la Sudamericana.

Una semana después, el martes 20, deberá viajar a Río de Janeiro para disputar la revancha, todavía sin estadio confirmado.

Además, Boca tiene pendiente su semifinal de Copa Argentina ante Banfield y también deberá afrontar compromisos importantes por el torneo local, entre ellos el Superclásico frente a River.

Con ese panorama, la definición del estadio para la revancha ante Vasco aparece como uno de los temas centrales de los próximos días.