Organizan una peña solidaria para ayudar a Luisa Catalina Ibáñez con sus gastos médicos

Familiares, amigos, músicos y estudiantes de la Escuela de Música impulsaron una jornada a beneficio de Luisa, quien atraviesa un problema de salud óseo. La propuesta será este viernes 2 de octubre en el Patio Cultural Tinkuy.

Hoy 17:44

Una peña solidaria reunirá este viernes 2 de octubre a músicos, amigos y miembros de la comunidad con el objetivo de colaborar con Luisa Catalina Ibáñez, quien actualmente atraviesa un problema de salud relacionado con sus huesos y necesita afrontar distintos gastos médicos y de tratamiento.

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La iniciativa surgió a partir del acompañamiento de familiares y allegados, a quienes se sumaron artistas y integrantes de la promoción de la Escuela de Música, que decidieron aportar su talento para ayudar a recaudar fondos.

El encuentro se realizará desde las 22 horas en el Patio Cultural Tinkuy, ubicado en avenida Pastor Mujica s/n, en el Parque Aguirre, en la ciudad Capital.

La entrada general tendrá un valor de $5.000 y, según informaron desde la organización, todo lo recaudado será destinado íntegramente a cubrir los gastos del tratamiento médico de Luisa.

Durante la noche actuarán Cóndor López, Séptimo Mandamiento, Armando Santillán, Salitral, Ale More, Los Lugones y Claudio Acosta. Además, participará como invitado especial Eduardo Mizoguchi.

Desde la familia destacaron el acompañamiento recibido para organizar la propuesta y agradecieron especialmente a los músicos y amigos que se sumaron de manera solidaria.

Para quienes no puedan asistir pero deseen colaborar, también se habilitó la posibilidad de realizar transferencias al alias luisacatalina23, a nombre de Walter Costas.

La convocatoria busca sumar el apoyo de los santiagueños en una noche de música y solidaridad, con el propósito de acompañar a Luisa y contribuir con los costos de su tratamiento.