Tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras, el Gobierno negocia apoyos para sostener el DNU 70 en Diputados

La Casa Rosada inició conversaciones con gobernadores y bloques dialoguistas ante la ofensiva opositora para llevar el decreto al recinto.

Hoy 17:27

El Gobierno nacional comenzó a intensificar las negociaciones con gobernadores y bloques aliados en la Cámara de Diputados para evitar que la oposición logre rechazar definitivamente el DNU 70/2023, luego del reciente fallo de la Corte Suprema vinculado con la Ley de Tierras.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La preocupación dentro del oficialismo surgió después de que el máximo tribunal revocara el fallo que había frenado la derogación de la Ley 26.737 de Tierras Rurales. De esa manera, volvió a quedar operativo el artículo 154 del DNU 70, que eliminó las restricciones previstas para la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado en marzo de 2024, pero continuó vigente porque la Cámara de Diputados nunca acompañó esa decisión. Ahora, distintos sectores opositores buscan convocar a una sesión especial para completar ese rechazo.

La estrategia que analiza la Casa Rosada

Ante este escenario, desde el Gobierno comenzaron contactos con sectores del PRO, bloques dialoguistas y gobernadores para intentar sostener los respaldos necesarios en Diputados.

Una de las alternativas que evalúa el oficialismo consiste en ceder en la discusión sobre las tierras rurales y reincorporar restricciones mediante el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado y espera su tratamiento en la Cámara baja.

La intención sería separar la discusión sobre la compra de tierras por extranjeros del resto del DNU 70, una norma mucho más amplia que incluye modificaciones en materia comercial, laboral, financiera, inmobiliaria y de servicios.

Según las fuentes citadas por TN, el Ejecutivo advierte que un rechazo integral podría afectar numerosas relaciones jurídicas generadas desde que el decreto entró en vigencia. Ese argumento forma parte de las conversaciones que la Casa Rosada mantiene con sus aliados.

La oposición busca llevar el decreto al recinto

En paralelo, bloques de la oposición avanzan con conversaciones para solicitar una sesión especial el 7 o el 14 de octubre.

Sectores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda participan de las gestiones y necesitan reunir 129 diputados para abrir la sesión. Una vez alcanzado el quórum, el rechazo del decreto requeriría la mayoría simple de los legisladores presentes.

El debate adquirió mayor relevancia después del fallo de la Corte, aunque el tribunal no se pronunció sobre el fondo de la constitucionalidad del DNU, sino sobre la legitimación de quienes habían presentado el planteo judicial contra la derogación de la Ley de Tierras.

Con ese escenario, el oficialismo busca contener a sus aliados y evitar que el debate específico por las tierras rurales termine derivando en el rechazo completo de uno de los principales decretos de la gestión de Javier Milei.