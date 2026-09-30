La Cañada celebró el Día del Jubilado con una jornada dedicada a sus adultos mayores

La comisión municipal llevó adelante una jornada especial para conmemorar la fecha con una propuesta que reunió a adultos mayores de la comunidad en un espacio de encuentro, recreación y reconocimiento.

Hoy 17:34

Durante la actividad se realizaron juegos y sorteos y se compartió una merienda, en un clima de alegría y camaradería que tuvo como protagonistas a los jubilados de la localidad.

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El encuentro contó con la presencia del comisionado municipal Cristian Abiakel; la diputada provincial Nilda Moyano; responsables del Centro de Jubilados “La Amistad” y la Dra. Valeria Ibáñez, quienes acompañaron a los adultos mayores durante la celebración.

En este marco, Abiakel destacó el valor de generar este tipo de espacios y señaló que “para nosotros es muy importante poder encontrarnos con nuestros adultos mayores, escucharlos, acompañarlos y, sobre todo, brindarles el reconocimiento que merecen por todo lo que han aportado a nuestra comunidad”.

Asimismo, el jefe comunal remarcó la importancia de sostener políticas y acciones destinadas a este sector de la población. "Queremos que nuestros jubilados sepan que cuentan con una Comisión Municipal cercana, que los tiene presentes y que busca acompañarlos no solamente en una fecha especial, sino durante todo el año", expresó.

Abiakel agradeció además el acompañamiento del Gobierno de la Provincia para la realización del festejo, así como la colaboración de las instituciones y personas que participaron de la organización.

"Estos encuentros también nos permiten fortalecer los vínculos entre vecinos y compartir momentos que hacen bien. Verlos disfrutar, conversar y reencontrarse es una enorme satisfacción para todos los que trabajamos para hacer posible esta jornada", agregó.

Desde la Comisión Municipal agradecieron especialmente la participación de los adultos mayores y destacaron el trabajo conjunto que permitió concretar una tarde dedicada a celebrar su trayectoria y el lugar que ocupan dentro de la comunidad.