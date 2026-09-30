¿Te animás a conocer el cuerpo humano con realidad virtual? La propuesta que llegó a la Feria del Libro

Imaginar presenta en el Fórum una experiencia con realidad virtual, órganos impresos en tamaño real, embriones y estaciones interactivas. La propuesta está abierta a visitantes de todas las edades.

Hoy 15:10

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero no solo ofrece presentaciones de libros, charlas y encuentros con escritores. En su primer día, quienes recorrieron el Fórum Centro de Convenciones también pudieron encontrarse con propuestas que combinan tecnología, educación y experiencias interactivas.

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Una de ellas es la que presenta la Productora Imaginar, que instaló distintas estaciones bajo la propuesta “El maravilloso mundo del cuerpo humano”, con herramientas de realidad virtual, órganos impresos en tamaño real y experiencias que permiten aprender de una manera diferente.

Diario Panorama recorrió el espacio y dialogó con Francisco Caratti, integrante de Imaginar, quien explicó que el objetivo es acercar el conocimiento a personas de todas las edades.

“En esta oportunidad, aquí en el Fórum presentamos el maravilloso mundo del cuerpo humano, implementando diversas tecnologías para que los chicos, los jóvenes y también adultos de todas las edades puedan aprender de una manera distinta, por medio de la tecnología y de vivencias con los cascos de realidad virtual”, explicó.

Realidad virtual, órganos en 3D y experiencias interactivas

Entre las propuestas disponibles, los visitantes pueden utilizar cascos de realidad virtual y recorrer experiencias vinculadas con el funcionamiento del cuerpo humano.

También hay órganos impresos a tamaño real, acompañados por auriculares que brindan información sobre cada uno de ellos.

Otra de las estaciones permite conocer embriones correspondientes a distintas semanas de gestación, mientras que una experiencia vinculada con los rayos X utiliza cámaras que captan los movimientos de quienes participan.

“Con cierto movimiento van cambiando las maquetas, entonces podés ir aprendiendo con respecto a tu cuerpo vivo”, explicó Caratti.

La propuesta está pensada para personas de todas las edades, algo que, según destacó el integrante de Imaginar, quedó reflejado desde las primeras horas de la feria por la cantidad y diversidad de visitantes que se acercaron.

Una experiencia pensada para todos

Uno de los aspectos sobre los que hizo hincapié Caratti fue el trabajo previo necesario para desarrollar una propuesta vinculada con contenidos de salud.

Durante la jornada, el equipo tuvo la posibilidad de conversar con un docente jubilado con dificultades de audición y visión, que también se acercó a conocer las distintas estaciones.

“Lo que tratamos de hacer es informarnos bien porque, al dar esta información con respecto a lo que es la salud, tenemos que tener una muy buena base. Previamente hacemos todo un estudio”, explicó.

Caratti detalló que el armado de la muestra requiere meses de trabajo y destacó que todo el desarrollo está realizado por jóvenes santiagueños.

“La empresa Imaginar está constituida por todos los jóvenes santiagueños, demostrando y dando hincapié en que aquí en Santiago del Estero hay muchísimo potencial y tratamos de representar lo mejor posible a nuestra hermosa provincia”, sostuvo.

La mirada de un docente jubilado

Entre quienes recorrieron la propuesta durante el primer día estuvo José, un docente santiagueño jubilado que se acercó a conocer las distintas experiencias.

Con una trayectoria de décadas en la educación, contó que para él la docencia continúa siendo una parte fundamental de su vida.

“Yo he sido docente, ahora jubilado hace 20 años, pero para mí la docencia es la vida y los libros, los libros”, expresó.

Durante su recorrido pudo conocer algunas de las estaciones, entre ellas los órganos en 3D y la realidad virtual.

“Yo siempre vengo a Imaginar en distintos lugares donde va y siempre aprendo algo y mucho”, contó.

José reconoció que el contenido relacionado con el cuerpo humano le resultaba diferente a otras experiencias que había podido conocer anteriormente, aunque valoró especialmente la posibilidad de aprender mediante nuevas herramientas.

“Si hubiera tenido todo esto, imagínese lo que hubiera hecho con los alumnos”

Como docente, José también reflexionó sobre la transformación que produjo la tecnología en las últimas décadas y recordó cómo era la enseñanza cuando comenzó su trayectoria.

“Yo, cuando era docente, hubiera tenido todo esto, pero ni computadora había hace 20 años. Empezaba, yo todavía no tenía y, si hubiera podido tener, imagínese lo que hubiera hecho con los alumnos”, señaló.

Para el docente jubilado, las nuevas tecnologías representan una oportunidad para ampliar las posibilidades de aprendizaje.

“Ahora hay tantas cosas nuevas, novedosas, donde uno ve, aprende mucho y puede mucho más que antes”, afirmó.

Por eso, destacó especialmente el valor de que este tipo de propuestas llegue a las nuevas generaciones.

“Esto es muy bueno. Espero que la juventud nueva lo aproveche bien, los docentes. Es algo muy grande lo que se está viviendo”, expresó.

Imaginar también presenta una propuesta sobre animales

La experiencia de Imaginar no se limita al espacio del Fórum. Caratti explicó que la productora también participa en la otra sede de la Feria del Libro, el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), con una propuesta vinculada con la vida animal.

De esta manera, durante los cinco días de la feria, los visitantes pueden acercarse a diferentes experiencias que buscan utilizar la tecnología como una herramienta para conocer, experimentar y aprender.

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre, bajo el lema “Santiago lee con vos”, con entrada libre y gratuita en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario.