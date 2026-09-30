Joaquín Levinton fue denunciado por abuso sexual agravado por una expareja

La presentación fue realizada ante la Justicia porteña por una mujer de 39 años que mantuvo una relación con el cantante de Turf entre 2015 y 2020. La causa quedó radicada en el Juzgado N°50.

Hoy 15:24

El cantante Joaquín Levinton, líder de Turf, fue denunciado por abuso sexual agravado ante la Justicia porteña por una expareja que aseguró haber sufrido distintos episodios durante la relación que mantuvieron entre 2015 y 2020.

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La presentación fue realizada el lunes pasado en la Comisaría Vecinal 3A de la Policía de la Ciudad y la causa quedó en manos del Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Según consta en los registros judiciales citados por Infobae, la investigación fue encuadrada en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, correspondiente al delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por determinadas circunstancias de violencia, amenaza, coerción o abuso de una relación de poder.

La denunciante tiene 39 años, reside en el barrio porteño de Balvanera y aseguró ante las autoridades que durante la relación habría atravesado situaciones de violencia física y psicológica.

De acuerdo con su declaración, habría sido obligada a consumir cocaína y a mantener relaciones sexuales sin consentimiento. También sostuvo que Levinton presuntamente filmaba algunas de esas situaciones y le indicaba qué debía hacer frente a cámara.

En otro tramo de la denuncia, la mujer relató que en una oportunidad habría intentado retirarse de un departamento ubicado en la calle Charcas, pero que el músico se lo habría impedido y luego la habría tomado del cuello. Finalmente, según su testimonio, consiguió escapar del lugar.

La mujer ya había presentado una denuncia contra Levinton por el mismo delito en 2023. Aquella causa tramitó en el Juzgado N°6 y posteriormente fue archivada.

Según fuentes policiales citadas por Infobae, la causa habría sido cerrada después de que la denunciante retirara la acusación.

La nueva presentación judicial se produjo luego de un reciente encuentro entre ambos, en el que la mujer afirmó haber encontrado las supuestas filmaciones realizadas años atrás. Tras declarar ante la Policía, decidió instar la acción penal para que la investigación avance.

La denunciante, además, rechazó por el momento recibir un botón antipánico. La investigación continúa bajo intervención de la Justicia porteña.