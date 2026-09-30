Difundieron un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand: evoluciona favorablemente y continúa internada

El Sanatorio Mater Dei difundió un nuevo parte médico sobre la conductora, que permanece internada desde el 18 de septiembre por un cuadro respiratorio. Los profesionales destacaron una franca mejoría.

Hoy 15:28

El Sanatorio Mater Dei dio a conocer este miércoles un nuevo parte médico sobre la salud de Mirtha Legrand, quien continúa internada desde el 18 de septiembre a raíz de un cuadro respiratorio. La conductora, de 99 años, presenta una evolución favorable y permanece en una habitación común acompañada por su familia.

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De acuerdo con el comunicado firmado por el director médico del sanatorio, Enrique Echagüe, Legrand se encuentra “muy bien de la neumopatía” que motivó su internación y está en “franca mejoría”. Además, el centro asistencial informó que, de no producirse cambios, el próximo parte será difundido el viernes.

La decisión de mantenerla internada responde a la necesidad de consolidar su recuperación después de una nueva descompensación respiratoria registrada pocos días después de haber recibido el alta médica. Durante su estadía, la conductora realizó kinesiología y permaneció bajo seguimiento permanente.

El parte anterior, emitido el lunes 28 de septiembre, ya había indicado que la histórica figura de la televisión argentina evolucionaba favorablemente y que había finalizado el tratamiento con antibióticos.

Dos internaciones durante septiembre

Mirtha había sido internada inicialmente durante septiembre por un cuadro gripal que derivó en bronquitis. Luego de varios días de atención médica recibió el alta el domingo 13, pero cinco días después sufrió una nueva descompensación respiratoria y regresó al Mater Dei.

Desde entonces, los profesionales optaron por extender la internación para completar la recuperación y reducir las posibilidades de una recaída. En los últimos días, los informes médicos remarcaron una evolución positiva y un aumento progresivo de su actividad física con asistencia del equipo de kinesiología.

Durante su internación, Legrand recibió la visita de su hija Marcela Tinayre, sus nietos Juana Viale y Nacho Viale, y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Mientras continúa su recuperación, Juana Viale se mantiene al frente de los programas televisivos de los sábados y domingos. La propia conductora contó recientemente que su abuela sigue las emisiones desde la clínica y se mantiene atenta a todos los detalles del ciclo.