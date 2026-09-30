La embajada de Israel en Argentina condenó el incidente en el vuelo de Flydubai y lo calificó como un intento de atentado

La Embajada de Israel en Argentina se refirió a lo ocurrido en el vuelo FZ1073, que viajaba desde Dubái hacia Tel Aviv. Según las autoridades israelíes, uno de los pilotos habría intentado estrellar la aeronave antes de ser reducido por pasajeros y miembros de la tripulación.

Hoy 15:54

La Embajada del Estado de Israel en la República Argentina condenó este miércoles el grave incidente ocurrido a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai, que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, y sostuvo que, según la información preliminar de las autoridades israelíes, se habría tratado de un intento de atentado terrorista.

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De acuerdo con el comunicado oficial, uno de los pilotos habría intentado estrellar la aeronave con los pasajeros a bordo. La representación diplomática calificó el episodio como un presunto ataque de carácter “yihadista”, aunque la investigación sobre el hecho continúa y el motivo todavía no fue establecido de manera independiente.

Según la versión difundida por Israel, la intervención de pasajeros y miembros de la tripulación resultó determinante para evitar una tragedia. El comunicado indicó que pasajeros israelíes ayudaron a reducir al presunto agresor, mientras que pilotos que viajaban fuera de servicio colaboraron para recuperar el control del avión y concretar un aterrizaje seguro.

Medios internacionales informaron además que el copiloto habría atacado al piloto durante el vuelo y posteriormente habría intentado hacer caer la aeronave. El avión finalmente realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita, mientras que el sospechoso quedó detenido por las autoridades saudíes. Reuters señaló que el móvil del episodio todavía permanece bajo investigación.

Israel vinculó el episodio con los Acuerdos de Abraham

En su comunicado, la Embajada sostuvo que el episodio no solo habría estado dirigido contra ciudadanos israelíes, sino también contra el vínculo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos.

Desde la representación diplomática señalaron que la conexión aérea entre Dubái y Tel Aviv forma parte del proceso de acercamiento entre ambos países impulsado a partir de los Acuerdos de Abraham y consideraron que un ataque contra esa ruta busca afectar la confianza construida entre ambas naciones.

Finalmente, Israel afirmó que continuará trabajando junto con sus socios para reforzar la seguridad y sostuvo que el episodio no modificará su relación con Emiratos Árabes Unidos.

“Ningún intento de atentado quebrará la amistad entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos”, expresó la Embajada en el cierre del comunicado difundido este 30 de septiembre.