Djokovic volvió a ganar después de tres meses, pero encendió nuevas alarmas por su estado físico

El serbio derrotó a Nuno Borges en dos sets y consiguió su primera victoria desde Wimbledon. Sin embargo, volvió a necesitar atención médica y reconoció que todavía arrastra problemas físicos que condicionan su rendimiento.

Hoy 15:30

Novak Djokovic volvió a festejar una victoria después de casi tres meses, aunque su estreno en el ATP 500 de Beijing dejó también nuevas señales de preocupación por su estado físico.

El serbio derrotó al portugués Nuno Borges, 49° del ranking mundial, por 6-3 y 7-6, resultado que le permitió reencontrarse con el triunfo luego de 85 días.

Además, mantuvo una estadística impactante en el torneo chino: Djokovic quedó con un registro de 30 victorias y ninguna derrota en Beijing, donde fue campeón en sus seis participaciones anteriores.

Su última victoria oficial había sido en Wimbledon, frente a Felix Auger-Aliassime, antes de caer en semifinales ante Jannik Sinner.

Desde entonces, había sufrido derrotas en sus estrenos del Masters 1000 de Cincinnati y del US Open frente a los argentinos Thiago Tirante y Mariano Navone, respectivamente.

Nuevas señales de preocupación

Más allá del resultado, Djokovic volvió a mostrar dificultades físicas durante el encuentro.

En el segundo set, cuando perdía 3-2, pidió asistencia médica por una molestia en la zona costal. Luego pudo continuar y completar el partido.

También se lo vio durante los descansos con una toalla sobre la cabeza y evidenciando signos de agotamiento.

“En el segundo set, cuando él empezó a jugar mejor, tuve algunos problemas físicos para mantenerme en forma”, reconoció después de la victoria.

La situación cobra mayor relevancia porque el propio Djokovic ya había hablado públicamente sobre diferentes problemas de salud que viene arrastrando.

Tras su derrota ante Tirante en Cincinnati había explicado que sufre especialmente en condiciones de mucho calor y humedad.

Luego de quedar eliminado frente a Navone en el US Open fue todavía más explícito al mencionar episodios de vómitos, calambres y dolores físicos durante los partidos.

Djokovic se recuperó y cerró el partido

A pesar de las molestias, el serbio logró reaccionar en el momento decisivo.

Con el segundo set complicado, recuperó terreno y llevó la definición al tie-break, donde se impuso con claridad por 7-2.

La victoria fue la número 1.178 de su carrera profesional, en la que ya conquistó 101 títulos.

Djokovic destacó especialmente el rendimiento de su servicio.

“El saque fue realmente bueno durante la mayor parte del partido”, explicó. También valoró haber cerrado el encuentro en dos sets y el apoyo recibido por parte del público chino.

Su próximo rival en Beijing

En la segunda ronda, Djokovic enfrentará al local Bu Yunchaokete, de 24 años y ubicado en el puesto 104 del ranking mundial.

El tenista chino ingresó al cuadro principal mediante una invitación y eliminó en el debut al argentino Juan Manuel Cerúndolo por 6-2, 5-7 y 6-4.

Djokovic buscará ahora prolongar su histórica racha en Beijing, mientras las miradas continuarán puestas también sobre su respuesta física durante el torneo.