Accidente trágico en Catamarca cobra la vida de un motociclista de 62 años

Un accidente de tránsito en Catamarca resultó en la muerte de un motociclista de 62 años, oriundo de Santiago del Estero, quien sufrió una descompensación al volante.

Hoy 15:24

Un trágico accidente de tránsito ocurrió en la provincia de Catamarca, donde un motociclista de 62 años, oriundo de Santiago del Estero, perdió la vida de manera instantánea. El siniestro se registró en la mañana del lunes sobre la Ruta Provincial N° 42, a la altura del departamento El Alto, en un área conocida por su transitabilidad y paisajes naturales. La víctima, identificada como Ledesma, se desplazaba en una motocicleta marca Gilera de 200 CC cuando, por razones aún no esclarecidas, perdió el control del vehículo.

De acuerdo a la información recabada, el accidente tuvo lugar alrededor de las 9 de la mañana, específicamente en el kilómetro 50 de la mencionada ruta provincial. Ledesma era residente del barrio Campo Contreras Viejo, en la ciudad Capital santiagueña. Las primeras investigaciones sugieren que el motociclista pudo haber sufrido una descompensación física, lo que lo llevó a perder el control y caer violentamente al asfalto.

El impacto fue tan severo que las heridas sufridas por Ledesma fueron fatales, causando su muerte en el acto. A raíz de este lamentable evento, se activaron de inmediato los servicios de emergencia que, al llegar al lugar, confirmaron el deceso del motociclista. La escena del accidente fue resguardada por un operativo policial, que se encargó de mantener el orden y facilitar las labores de investigación.

Personal especializado se dedicó a realizar las pericias técnicas y planimétricas necesarias para reconstruir la mecánica del accidente. Estos procedimientos son esenciales para entender cómo se desarrollaron los hechos y qué factores contribuyeron a la tragedia. La recolección de pruebas es fundamental para esclarecer las circunstancias que rodearon esta fatalidad.

La investigación está siendo llevada a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía de Instrucción en turno del Distrito Este, que tiene la responsabilidad de recopilar todos los elementos necesarios para llegar a una conclusión definitiva sobre el accidente. Este tipo de siniestros viales son objeto de especial atención, dado que se busca no solo hacer justicia en cada caso, sino también prevenir futuros accidentes en las carreteras.

Las autoridades instan a los conductores a extremar las precauciones al conducir, especialmente en rutas que pueden presentar riesgos. En este contexto, la seguridad vial se convierte en un tema crucial para la comunidad, que debe reflexionar sobre la necesidad de adoptar comportamientos responsables al volante.