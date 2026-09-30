El FMI terminó su misión en Argentina y el Gobierno espera destrabar USD 1.000 millones

La delegación encabezada por Joyce Wong finalizó su visita al país tras más de una semana de reuniones. Las negociaciones con el Gobierno continuarán y todavía resta definir la aprobación de la tercera revisión del acuerdo.

Hoy 15:21

más de una semana de reuniones con funcionarios nacionales, en el marco de la tercera revisión del programa vigente. Sin embargo, las conversaciones continuarán y todavía no existe una confirmación sobre la aprobación de esta instancia.

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La delegación estuvo encabezada por Joyce Wong y analizó el cumplimiento de las metas incluidas en el acuerdo respaldado por el Servicio Ampliado del FMI (SAF). Tras finalizar la visita, el organismo indicó que brindará más detalles sobre las negociaciones en los próximos días.

Uno de los puntos centrales pasa por la meta fiscal. Durante el primer semestre de 2026, el Gobierno acumuló un superávit primario de $6,29 billones, mientras que el objetivo establecido para el 30 de junio era de $6,86 billones. La diferencia fue de aproximadamente $574.000 millones.

Ese resultado se produjo incluso después de una flexibilización de la meta por parte del organismo. Inicialmente, el objetivo era alcanzar los $8,46 billones, pero posteriormente fue reducido en $1,60 billones.

Ante ese incumplimiento, el equipo económico necesita obtener un nuevo waiver, es decir, una dispensa del FMI, para avanzar con la aprobación de la tercera revisión. En anteriores evaluaciones, este mecanismo también fue utilizado, aunque principalmente por desvíos relacionados con las reservas internacionales.

En esta oportunidad, la situación fue diferente: el Gobierno alcanzó la meta de reservas establecida para el primer semestre. Al 30 de junio, la variación acumulada de las reservas netas desde fines de 2024 fue de -USD 3.111 millones, frente a una meta de -USD 8.600 millones. El objetivo, no obstante, había sido modificado previamente por el propio Fondo.

El desembolso que espera el Gobierno

La aprobación de la revisión permitiría avanzar con un desembolso pendiente cercano a los USD 1.000 millones, considerado relevante para fortalecer las reservas del Banco Central.

La semana pasada, el Gobierno afrontó un vencimiento de USD 800 millones con el FMI. El pago se realizó utilizando depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Banco Central, que al 25 de septiembre habían descendido hasta aproximadamente USD 1.400 millones.

Mientras continúan las negociaciones, el Banco Central también aceleró sus compras de divisas. Este martes adquirió USD 70 millones en el mercado y, en lo que va de 2026, acumula compras superiores a los USD 14.400 millones.

Ahora, el próximo paso será conocer el resultado definitivo de las conversaciones entre el Gobierno y el organismo y si finalmente se concede la dispensa necesaria para completar la tercera revisión y habilitar el desembolso pendiente.