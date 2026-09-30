Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 30 SEP 2026 | 25º
X
Locales

Presentarán “Revolución Docente: una cuestión de praxis” en la Feria del Libro

La propuesta se desarrollará este jueves 1 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones, en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero. La actividad será encabezada por Matías Qués.

Hoy 15:59
Matías Qués

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, este jueves 1 de octubre se realizará una nueva presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la práctica y la intervención docente.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La actividad se desarrollará en la Sala 1 “Canal Feijóo” del Fórum Centro de Convenciones, con capacidad para 300 personas, y contará con la disetación de Matías Qués y el acompañamiento de Bellas Alas Editorial.

La presentación está prevista para las 17.30, con inicio puntual, y se extenderá hasta las 18.30.

Desde la organización invitaron a participar de este encuentro en el marco de una Feria del Libro que propone leer, interpretar, conocer, reflexionar y transformar a partir de los libros.

La propuesta también plantea la importancia de continuar generando espacios para compartir, socializar y divulgar ideas, bajo la premisa de que la intervención docente puede y debe marcar una diferencia.

La presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis” será una de las actividades que formarán parte de la programación de la Feria del Libro durante este jueves.

TEMAS Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero Educación
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Se descompensó cuando iba a trabajar, derrapó con su moto y fue hospitalizado
  2. 2. Estremecedor: joven boliviano fue internado con 40 cápsulas de droga en su estómago
  3. 3. Violento accidente entre una moto y una bicicleta en Av. Leopoldo Lugones
  4. 4. El video que grabaron los pasajeros que atendieron al piloto del avión de Fly Dubai
  5. 5. El tiempo en Santiago del Estero para este miércoles 30 de septiembre: nubes, temperaturas agradables y máxima de 27°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT