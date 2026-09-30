Presentarán “Revolución Docente: una cuestión de praxis” en la Feria del Libro

La propuesta se desarrollará este jueves 1 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones, en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero. La actividad será encabezada por Matías Qués.
En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, este jueves 1 de octubre se realizará una nueva presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la práctica y la intervención docente.
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La actividad se desarrollará en la Sala 1 “Canal Feijóo” del Fórum Centro de Convenciones, con capacidad para 300 personas, y contará con la disetación de Matías Qués y el acompañamiento de Bellas Alas Editorial.
La presentación está prevista para las 17.30, con inicio puntual, y se extenderá hasta las 18.30.
Desde la organización invitaron a participar de este encuentro en el marco de una Feria del Libro que propone leer, interpretar, conocer, reflexionar y transformar a partir de los libros.
La propuesta también plantea la importancia de continuar generando espacios para compartir, socializar y divulgar ideas, bajo la premisa de que la intervención docente puede y debe marcar una diferencia.
La presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis” será una de las actividades que formarán parte de la programación de la Feria del Libro durante este jueves.