Presentarán “Revolución Docente: una cuestión de praxis” en la Feria del Libro

La propuesta se desarrollará este jueves 1 de octubre en el Fórum Centro de Convenciones, en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero. La actividad será encabezada por Matías Qués.

Hoy 15:59

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, este jueves 1 de octubre se realizará una nueva presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis”, una propuesta que invita a reflexionar sobre la práctica y la intervención docente.

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La actividad se desarrollará en la Sala 1 “Canal Feijóo” del Fórum Centro de Convenciones, con capacidad para 300 personas, y contará con la disetación de Matías Qués y el acompañamiento de Bellas Alas Editorial.

La presentación está prevista para las 17.30, con inicio puntual, y se extenderá hasta las 18.30.

Desde la organización invitaron a participar de este encuentro en el marco de una Feria del Libro que propone leer, interpretar, conocer, reflexionar y transformar a partir de los libros.

La propuesta también plantea la importancia de continuar generando espacios para compartir, socializar y divulgar ideas, bajo la premisa de que la intervención docente puede y debe marcar una diferencia.

La presentación de “Revolución Docente: una cuestión de praxis” será una de las actividades que formarán parte de la programación de la Feria del Libro durante este jueves.