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¿Qué libro le recomendarías a alguien que no lee? La pregunta que hicimos en la Feria del Libro

En el marco de la 16ª edición de la Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Diario Panorama volvió a la acción para conocer qué lecturas elegirían santiagueños y turistas para recomendarle a alguien que todavía no encontró ese libro capaz de atraparlo.

Hoy 16:19
Diario Panorama en la Feria del Libro

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, Diario Panorama volvió a proponer una pregunta para los amantes de la lectura y también para quienes todavía no encontraron un libro que los atrape:

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¿Qué libro le recomendarías a alguien que no lee?

La consigna fue sencilla: encontrar esas historias, novelas, clásicos o lecturas que pueden funcionar como una puerta de entrada al mundo de los libros.

Así, un equipo de Diario Panorama pasó por la Feria y consultó a santiagueños y turistas que se acercaron al evento para conocer sus recomendaciones.

Las respuestas fueron variadas y reflejaron diferentes gustos. Novelas, misterio, romance, terror y clásicos aparecieron entre las posibilidades elegidas por quienes se animaron a compartir esa lectura que recomendarían para alguien que todavía no es un lector habitual.

La propuesta también buscó recuperar una pregunta que suele aparecer entre quienes quieren empezar a leer: ¿por dónde empezar?

Porque muchas veces el primer libro puede ser el que marque la diferencia y despierte el interés por seguir buscando nuevas historias.

La 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero se desarrolla hasta el domingo 4 de octubre, bajo el lema “Santiago lee con vos”, con entrada libre y gratuita en el Fórum Centro de Convenciones y el Centro Cultural del Bicentenario.

Y ahora la pregunta también queda abierta para vos: ¿qué libro le recomendarías a alguien que no lee?

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