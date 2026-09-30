“Leer Santiago”: un taller para descubrir la identidad santiagueña a través de historias, teatro y literatura

La propuesta está destinada a niños y niñas de nivel inicial y primer ciclo de primaria y se realizará este viernes 2 de octubre, de 9 a 11, en la Sala 3 del Centro Cultural del Bicentenario, en el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero.

Hoy 16:09

En el marco de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, este viernes 2 de octubre se realizará el taller “Leer Santiago”, una propuesta destinada a niños y niñas de nivel inicial y primer ciclo de la escuela primaria.

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El encuentro se desarrollará de 9 a 11 en la Sala 3 del Centro Cultural del Bicentenario (CCB) y propone acercar a los más pequeños a la identidad santiagueña a través de diferentes lenguajes y expresiones artísticas.

La actividad invita a descubrir y conocer el lugar donde vivimos mediante la narración, el teatro, la música, la imaginación y la creatividad, utilizando estas herramientas como una forma de acercamiento a las historias y a la cultura de Santiago del Estero.

La propuesta estará a cargo de Matías Ques, Virginia Luna Enríquez y Maximiliano García, con la participación de Praxis, Secreto Gráfico y Bellas Alas Editorial.

Desde la organización plantean que “nuestro lugar se debe leer para entenderlo, para transformarlo”, y que ese proceso también permite comenzar a habitarlo de una manera diferente.

El taller forma parte de la programación de la 16ª Feria Internacional del Libro de Santiago del Estero, que se desarrolla del 30 de septiembre al 4 de octubre, con entrada libre y gratuita.