CEJUPAZ llevó actividades de mediación y difusión de la Justicia de Paz a localidades del interior

Durante la Semana de la Mediación, se realizaron talleres, charlas y acciones de difusión en distintas comunidades para acercar herramientas de diálogo, revención y resolución pacífica de conflictos.

Hoy 17:17

En el marco de la Semana de la Mediación, el Centro de Coordinación para la Justicia de Paz (CEJUPAZ) desarrolló una serie de actividades en distintas localidades del interior de Santiago del Estero, con el objetivo de acercar a la comunidad herramientas para la prevención y resolución pacífica de conflictos.

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Las propuestas también estuvieron orientadas a difundir el rol de la Justicia de Paz y las posibilidades que ofrece la mediación comunitaria, teniendo en cuenta las características y necesidades de cada localidad.

Las actividades fueron organizadas por jueces de Paz y personal de los organismos, quienes llevaron las acciones a plazas, escuelas, municipios, radios, instituciones comunitarias y parajes rurales. En estos espacios se realizaron encuentros con vecinos, se brindó información y se entregó material de difusión sobre el alcance de la Justicia de Paz y la mediación.

Las acciones alcanzaron a localidades de distintos departamentos, entre ellas Añatuya, Loreto, Choya, Jiménez, Suncho Pozo, Las Delicias, Las Lajas, La Fragua, Nueva Esperanza, San Pedro de Guasayán, El Bobadal, Arenales, Pozo Hondo, Estación Herrera, Selva, Ojo de Agua y Beltrán.

Talleres de mediación escolar

Como parte de la iniciativa, integrantes de CEJUPAZ también visitaron establecimientos educativos, donde brindaron charlas y desarrollaron dinámicas participativas destinadas a estudiantes.

Durante los encuentros se abordaron situaciones vinculadas con la convivencia escolar, entre ellas el bullying y sus consecuencias. Además, se intercambiaron experiencias sobre las prácticas de mediación que ya se implementan en las instituciones y las herramientas utilizadas por docentes y equipos de orientación.

Desde CEJUPAZ destacaron que la propuesta permitió que cada juez de Paz diseñara actividades de acuerdo con las particularidades de su localidad, las instituciones disponibles y las necesidades de cada comunidad.

A partir de estas experiencias también se generaron nuevas posibilidades de trabajo conjunto entre escuelas, municipios, organismos públicos y organizaciones comunitarias, con el objetivo de fortalecer una política de proximidad y acercar las herramientas de justicia a las personas y a los lugares donde surgen los conflictos.