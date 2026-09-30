Identifican a los sospechosos de un robo en Terra Village, Salta

El ministro de Seguridad de Salta, Nicolás Avellaneda, confirma la identificación de los sospechosos del robo en Terra Village y el estado de la investigación.

Hoy 16:40

El reciente robo en Terra Village, Salta, ha generado una fuerte preocupación en la comunidad local, y el ministro de Seguridad de la provincia, Nicolás Avellaneda, ha dado a conocer información clave sobre el avance de la investigación durante una entrevista en Radio Salta.

Avellaneda aclaró que el robo no fue un hecho de tipo comando, como inicialmente se había rumoreado, y destacó que, aunque aún no hay detenidos, se ha logrado identificar a tres personas involucradas en el delito. Esta aclaración es fundamental para entender la naturaleza del suceso y la respuesta de las autoridades.

En cuanto a los aspectos financieros del robo, el ministro informó que se recuperó casi la totalidad del dinero sustraído, que ascendía a más de 70 millones de pesos. Durante la investigación, la Policía encontró una mochila que contenía 67 millones de pesos, lo que deja un saldo de tres millones aún por localizar.

“Está todo en materia investigativa, ya se identificaron algunas personas. Nosotros estamos esperando instrucciones de la Justicia”, afirmó Avellaneda, lo que indica que las autoridades están en contacto con el sistema judicial para proceder con las detenciones necesarias.

La Policía de Salta ha estado trabajando de manera diligente en este caso, y la recuperación de la mayor parte del dinero robado es un indicativo de su compromiso. Sin embargo, la búsqueda de los tres millones de pesos restantes continúa, lo que añade un nivel adicional de urgencia a la investigación.

La comunidad de Terra Village espera que la situación se resuelva pronto y que los responsables del robo sean llevados ante la justicia. La seguridad en la región es una prioridad, y con la identificación de los sospechosos, se espera que se tomen las medidas adecuadas para prevenir futuros incidentes.

A medida que avance la investigación, es probable que se revelen más detalles sobre la implicación de los identificados y el papel que jugaron en el robo. La colaboración entre la Policía y la Justicia será crucial para asegurar que se haga justicia y se recupere lo que falta.