Old Lions va por la final del Regional B del NOA ante el poderoso Tigres de Salta

El León se enfrentará este sábado desde las 15 al mejor equipo de la fase regular, luego de eliminar a Santiago Lawn Tennis en los cuartos de final. Además, comenzará el Torneo Biuniones para Preintermedia.

Hoy 13:06

Old Lions afrontará este sábado un nuevo desafío en el Campeonato Regional B del NOA. Desde las 15, el equipo santiagueño visitará a Tigres de Salta por una de las semifinales del certamen, con el objetivo de meterse en la definición.

La parada será exigente para el León, ya que Tigres terminó como número 1 de la fase regular y además viene de disputar el Torneo del Interior B, producto de la buena campaña realizada durante la temporada pasada.

El conjunto salteño fue uno de los grandes candidatos desde el comienzo del torneo, aunque los antecedentes entre ambos equipos permiten mantener la ilusión en Old Lions. Cada vez que se enfrentaron protagonizaron partidos parejos, por lo que el equipo santiagueño buscará aprovechar ese antecedente.

Old Lions llega además con el envión anímico de haber conseguido el triunfo en el clásico ante Santiago Lawn Tennis, al que eliminó en los cuartos de final en un partido emotivo disputado el último fin de semana.

El equipo dirigido por Pablo Bascary intentará repetir esa actuación y conseguir el boleto a la final. En la otra semifinal se enfrentarán Jockey Club de Tucumán y Gimnasia y Tiro de Salta.

Arranca el Torneo Biuniones para Preintermedia

Este sábado también comenzará el Torneo Biuniones para las divisiones Preintermedia, que contará con la participación de tres equipos tucumanos y tres santiagueños.

Los participantes serán Tucumán Rugby, Tucumán Lawn Tennis, Universitario, Santiago Lawn Tennis, Old Lions y Santiago Rugby.

El certamen tendrá tres fechas, con cruces entre equipos de distintas provincias. La definición contempla una final que tendrá como sede a la provincia que acumule mayor cantidad de puntos en conjunto.

En la primera jornada, Old Lions recibirá a Tucumán Rugby desde las 13.30, mientras que Universitario será local de Santiago Lawn Tennis a partir de las 15.

El encuentro entre Santiago Rugby y Tucumán Lawn Tennis fue postergado para el próximo sábado 10.