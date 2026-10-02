El reconocido especialista en Derecho Civil integró el máximo tribunal durante 27 años, desde 1983 hasta su renuncia en 2010. También se desempeñó como vicepresidente de la Corte.

Hoy 13:19

Murió a los 96 años Augusto Belluscio, exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y una de las figuras de mayor trayectoria dentro del máximo tribunal argentino.

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Especialista en Derecho Civil y particularmente en Derecho de Familia, Belluscio había sido designado integrante de la Corte el 21 de diciembre de 1983, apenas once días después de la asunción de Raúl Alfonsín como presidente.

A lo largo de su extensa carrera en el tribunal, también ocupó la vicepresidencia de la Corte Suprema y permaneció en el cargo durante 27 años, hasta presentar su renuncia en 2010 para acogerse a la jubilación.

Durante la década de 1990, Belluscio integró el grupo de jueces que en distintas oportunidades se diferenció de la denominada “mayoría automática” del máximo tribunal durante el gobierno de Carlos Menem.

En aquellos años también protagonizó un fuerte enfrentamiento público con el entonces ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien llegó a querellar por delitos contra el honor. El conflicto terminó con un pedido público de disculpas por parte del economista.

Otro de los momentos relevantes de su trayectoria ocurrió en 2002, cuando fue uno de los tres ministros de la Corte que votó a favor de la pesificación de los depósitos en dólares a $1,40, mientras que la mayoría del tribunal declaró inconstitucional esa medida.

La muerte de Belluscio marca la despedida de una figura que tuvo una extensa participación en la vida institucional y jurídica argentina, con casi tres décadas dentro de la Corte Suprema y una trayectoria especialmente ligada al Derecho Civil y de Familia.