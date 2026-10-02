Murió el poeta de Vox Dei Ricardo Soulé que convirtió la Biblia en rock

Uno de los pionero del rock argentino, formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga, bajo y voz y Rubén Basoalto en batería. Ricardo Soulé fue el autor de himnos como “Presente” o discos como La Biblia.

Hoy 13:17

Murió Ricardo Soulé, prócer del rock nacional y fundador de Vox Dei. El músico estaba internado en un sanatorio de Quilmes.

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El el creador de himnos que marcaron a fuego la historia del rock argentino había publicado un comunicado en sus redes sociales el 11 de septiembre informando sobre su estado de salud y cancelando sus compromisos musicales.

“A todos mis amigos, colegas y seguidores que me acompañan siempre con tanto cariño e incondicionalidad y que hicieron de mi música parte de sus vidas durante estos últimos 59 años, quiero contarles que por un tema de salud, tengo que hacer un receso en mis presentaciones en vivo y en mis compromisos públicos”, escribió el artista.

“Tengo toda la fe puesta en Dios, en que esto va a ser solo por un tiempo y que pronto, si Él así lo quiere, voy a poder estar de vuelta en los escenarios. En este tiempo que me tomo para afrontar con mi familia un nuevo reto de la vida, les ruego privacidad y comprensión”, agregó en otro tramo del mensaje.

Por último, Soulé expresó: “Con todo mi afecto, mi agradecimiento y el deseo sincero de que nos volvamos a encontrar. Que Dios los bendiga”.

Pionero del rock nacional

Uno de los pionero del rock argentino, formó Vox Dei en 1967 junto a Willy Quiroga, bajo y voz y Rubén Basoalto en batería. El guitarrista Juan Carlos “Yodi” Godoy también formó parte del grupo por un tiempo. Ricardo Soulé fue el autor de himnos como “Presente” o discos como La Biblia.

Un repaso por sus canciones

“Presente (El Momento En Que Estás)” formó parte de Caliente, álbum debut de Vox Dei, publicado en 1970, bajo el recordado sello Mandioca. “Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina”, arranca el tema que se convirtió en un clásico.

El tema transita por el dolor de una ruptura, el final de una historia. Una letra simple con un mensaje. Inocencia de la juventud y cargada de sentimientos. Junto con “La Balsa”, de Los Gatos, “Muchacha ojos de papel” de Almendra, “Jugo de tomate frío” o “El oso” de Moris, “Presente” se convirtió en un himno adolescente.

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El cantante y guitarrista de Vox Dei, la compuso a los 17 años, cuando estudiaba en el Nacional de Quilmes. Fue a causa de una ruptura con su novia, que luego fue su mujer. “Después nos arreglamos, nos casamos, fuimos felices y comimos perdices. Tiene que ver con lo efímero de la vida. Uno piensa que las cosas bellas, fuertes y justificadas deberían ser eternas y no lo son. Como adolescente, tener que comprender eso a uno lo conmueve. Produce un efecto tan fuerte que es muy difícil no pensar en eso”, agregó el artista.

“Es una canción tan significativa para mí y para tanta gente de nuestra querida Argentina”, resaltó Soulé, que comparte la autoría con Juan Carlos Jodi Godoy. Grabada en 1969, salió al año siguiente como el último tema del lado B de Caliente, disco debut bajo el sello Mandioca, de los productores Jorge Álvarez y Pedro Pujó.

Entrevista a Vox Dei en Clarín

En 1972, Vox Dei sacó Cuero Caliente, una regrabación del álbum debido a que la discográfica tenía problemas económicos y quedaron los registros incautados. En 1993, una versión de la canción formó parte de la película Tango feroz (1993).

A los 50 años de su salida, Soulé grabó una versión especial de “Presente” con invitados de lujo: Ricardo Mollo, David Lebón, Chizzo Nápoli, Elena Roger, Juanchi Baleirón, Gabriel Pedernera, Guillermo Vadalá y Mery Granados.

La creación y grabación de “La Biblia”

Fue el segundo disco de Vox Dei, se terminó de grabar el 3 de enero de 1971. A Soulé se le ocurrió esta particular idea y, antes de su edición, la banda le mostró los textos a la Curia para su aprobación. “A mí me hubiera costado tres horas explicar quién es Dios, y vos apenas con un silogismo lo conseguiste”, fue la respuesta de Monseñor Giacelli. Un álbum conceptual y profundo que marcó al rock nacional. Varias de sus canciones fueron versionadas.

“Uno trabaja con la necesidad de expresar lo que tiene en el corazón. No hace especulaciones. Es muy difícil que un artista de en lo que va a conseguir con una obra. Si uno no da a conocer lo que escribe revienta como un globo”, le confió Ricardo Soule a La Viola, cuando se cumplieron 50 años de la salida del disco.

El cantante y guitarrista agregó: “No pensé que La Biblia iba a tener la trascendencia que hoy tiene. A medida que pasaron los años, el reconocimiento fue creciendo, la gente comprendió más el trabajo. Había gente que le encantaba, pero para otros era un disparate. Hubo que esperar 50 años para poder ser aceptada”.

¿Una obra sin terminar?

“La Biblia salió inconclusa”, destacó Soulé. Y aclaró: “Teníamos nada más las bases del tema ‘Apocalipsis’ Lo fuimos grabando en etapas. Estaba la guitarra, el bajo, la batería y algunas otras cosas, pero la parte vocal no estaba. Por un motivo policial habían desaparecido las cintas y se recuperaron 10 días después, pero no volvieron al estudio”.

El músico contó que la discográfica, dueña de las cintas, decidieron imprimir los discos y quedó sin terminar. Tardamos 20 años para poder completarla. La primera vez que la hicimos de forma completa en vivo fue en el show del Teatro Ópera, en 1986. Todavía no estaba grabada con la orquesta porque no teníamos presupuesto y la tocamos con dos tecladistas. “Finalmente, la primera vez que la pudimos interpretar como la habíamos concebido en 1971 fue en 1997, en la puerta de la Catedral de La Plata”.