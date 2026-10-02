Milei atribuyó la suba del riesgo país a las “convulsiones internacionales” y aseguró que volverá a bajar

El Presidente habló en París tras recibir una distinción del Foro Económico de París. Defendió su programa económico, proyectó una fuerte baja del indicador si logra la reelección en 2027 y anticipó un crecimiento de entre 7% y 8%.

Hoy 13:17

Durante una exposición realizada en París, el mandatario afirmó que “cuando terminen las convulsiones internacionales, el riesgo país volverá a bajar”, al analizar el escenario financiero y defender los resultados de su programa económico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Milei realizó esas declaraciones durante una ceremonia en la sede del Automóvil Club de Francia, donde fue reconocido por el Foro Económico de París como el “economista más influyente”.

En su discurso, el jefe de Estado vinculó el desempeño del indicador con la volatilidad de los mercados internacionales y sostuvo que la Argentina presenta una mayor sensibilidad frente a ese tipo de movimientos.

Al mismo tiempo, volvió a destacar el equilibrio fiscal como uno de los pilares de su gestión y planteó que la reducción del déficit contribuyó anteriormente a la caída del riesgo país.

El Presidente también trazó una proyección de cara a 2027. Según sostuvo, en caso de conseguir la reelección, espera que el riesgo país experimente una fuerte baja y que la economía argentina acelere su ritmo de crecimiento.

En ese escenario, Milei estimó que la actividad podría expandirse a una tasa de entre 7% y 8% anual.

Durante su presentación, el mandatario también hizo referencia al acompañamiento que recibió de gobernadores y sectores políticos que no pertenecen a La Libertad Avanza para avanzar con distintas reformas.

“Con nuestros aliados, que no son de nuestro partido, pudimos sacar un montón de reformas como la modernización laboral”, expresó.

En materia de inversiones, Milei volvió a destacar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y aseguró que ya fueron aprobados proyectos por cerca de 50.000 millones de dólares, mientras que existen otras iniciativas por más de 150.000 millones de dólares en distintas etapas de análisis.

Otro de los ejes de la exposición estuvo puesto en la economía del conocimiento y en la posibilidad de posicionar a la Argentina como un hub de inteligencia artificial.

Milei consideró que las condiciones del país pueden favorecer la instalación de centros de datos y definió el desarrollo de la inteligencia artificial como “un mecanismo de aceleración del crecimiento económico”.

Antes de recibir la distinción, el Presidente mantuvo además un encuentro con el economista francés Philippe Aghion, ganador del Premio Nobel de Economía.

De esta manera, Milei volvió a defender en Francia el rumbo de su programa económico y atribuyó el actual comportamiento del riesgo país principalmente al contexto internacional, al tiempo que planteó que el indicador podría volver a descender una vez que se reduzca la volatilidad externa.