Huracán venció a un comprometido Aldosivi y se subió a lo más alto de su zona

El Globo se impuso 1 a 0 ante el Tiburón en el Tomás Adolfo Ducó, por la fecha 11 del Torneo Clausura.

04/10/2026

Huracán atraviesa su mejor momento del torneo. El equipo dirigido por Diego Martínez derrotó 1 a 0 a Aldosivi, consiguió su tercera victoria consecutiva y se acomodó entre los principales protagonistas de la Zona B.

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El Globo venía de superar a Racing y River y volvió a sumar de a tres con una actuación sólida, en la que generó varias situaciones y terminó ganando por una diferencia menor a la que mostró en el desarrollo.

El comienzo fue favorable a Aldosivi, que salió decidido a buscar un resultado importante en su pelea por la permanencia. Sin embargo, Huracán fue encontrando espacios con el correr de los minutos y, cuando logró hacerse dueño de la pelota, empezó a imponer condiciones.

Gil, Waller, Bisanz y Cortés comenzaron a asociarse y el conjunto de Parque Patricios fue creciendo hasta inclinar definitivamente el partido a su favor.

La apertura del marcador llegó a los 36 minutos del primer tiempo. Lescano recibió de Bisanz y definió con categoría para establecer el 1-0 y darle al Globo el premio a su mejor momento.

Lejos de conformarse, Huracán continuó atacando. En el inicio del complemento tuvo dos oportunidades clarísimas para ampliar la diferencia, pero Blondel y Bisanz estrellaron sus remates en el travesaño.

También tuvieron sus chances Cortés y Gil, aunque la falta de eficacia mantuvo el resultado abierto más tiempo de lo esperado.

Aldosivi terminó de complicarse cuando Pombo fue expulsado por doble amarilla tras una infracción sobre Bisanz. Con un hombre más, Huracán controló el cierre y sostuvo la ventaja sin mayores sobresaltos.

Con esta victoria, el Globo llegó a 19 puntos, la misma cantidad que Belgrano, aunque con peor diferencia de gol, y se ubicó segundo en la Zona B. Además, quedó a apenas una unidad de los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana en la tabla anual.

Huracán suma ahora tres triunfos consecutivos y nueve puntos sobre nueve, una racha que lo volvió a poner en carrera en la parte alta del campeonato.