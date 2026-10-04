Lula votó en Brasil y llamó a elegir “entre la democracia y la barbarie”

El presidente brasileño emitió su voto en São Bernardo do Campo y afirmó que la elección enfrenta, según su visión, dos modelos de país.

04/10/2026

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, votó este domingo en São Bernardo do Campo, en el estado de São Paulo, y se refirió al significado de la jornada electoral en la que busca renovar su mandato.

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“Hoy decidimos pensando en nuestros hijos”, expresó el mandatario luego de emitir su sufragio.

Lula sostuvo que los brasileños deben elegir entre diferentes modelos de país y volvió a plantear la elección como una disputa entre “democracia y barbarie”, una definición que ya había utilizado durante el cierre de su campaña.

“Lo que está en juego es una visión: el pueblo debe elegir entre el fortalecimiento de la democracia y la barbarie. Entre el desarrollo y el atraso. Entre el crecimiento económico y la regresión”, manifestó.

El actual mandatario también aseguró que aceptará el resultado de las urnas y destacó el carácter soberano de la decisión de los electores.

Lula busca un nuevo mandato

El dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) compite principalmente con el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal, en una elección marcada por una fuerte polarización.

Tras votar, Lula se mostró confiado por el trabajo realizado durante su gestión y la campaña electoral.

“Estoy muy confiado, no solo por el Gobierno que hicimos, sino también por el trabajo que realizamos durante la campaña”, sostuvo.

Además, señaló que, en caso de ser reelegido, considera que todavía queda mucho por hacer y planteó que deberá profundizar algunas de las políticas de su administración.

Lula también reivindicó medidas de su gestión vinculadas con la inflación y la educación, aunque la economía y el costo de vida aparecen entre los principales temas de preocupación de los votantes en esta elección.

Más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo, no solo para elegir presidente, sino también gobernadores, senadores y representantes legislativos.

Si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, Brasil tendrá una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.