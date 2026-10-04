Francisco Cerúndolo luchó hasta el final, pero cayó ante Medvedev en Pekín

El argentino perdió 7-6(4) y 6-3 ante el ruso en los cuartos de final del China Open. Medvedev avanzó a semifinales y se tomó revancha de la derrota sufrida ante el porteño en Miami.

04/10/2026

Francisco Cerúndolo quedó eliminado del China Open 2026 tras caer ante Daniil Medvedev por 7-6(4) y 6-3, en un intenso partido correspondiente a los cuartos de final del torneo que se disputa en Pekín.

El ruso, que venía de consagrarse campeón en el ATP de Hangzhou, logró tomarse revancha de la derrota sufrida ante Cerúndolo a comienzos de temporada en el Miami Open y avanzó a las semifinales.

El primer set fue muy parejo y tuvo varios cambios de dominio. Medvedev consiguió un quiebre tempranero, pero el argentino reaccionó en el décimo game y recuperó la diferencia para igualar el marcador 5-5.

Cerúndolo incluso llegó a ponerse 6-5 arriba y al resto, pero no pudo aprovechar la oportunidad para cerrar la manga. El parcial terminó definiéndose en un ajustado tiebreak, donde Medvedev se impuso por 7-4.

En el segundo set, la paridad se mantuvo durante buena parte del desarrollo. Sin embargo, cuando el marcador estaba 4-3, el ruso consiguió el quiebre que terminó siendo decisivo.

Medvedev mantuvo la ventaja y cerró el encuentro por 6-3, para instalarse entre los cuatro mejores del torneo.

De Miñaur también está en semifinales

Por el otro lado del cuadro, Alex de Miñaur avanzó por segundo año consecutivo a las semifinales de Pekín después de remontar ante el ruso Andrey Rublev.

El australiano, décimo del ranking mundial, perdió el primer set por 6-1, pero reaccionó y se impuso 6-2 y 6-3 en las dos mangas siguientes.

De Miñaur debió afrontar varios momentos complicados y terminó salvando nueve de las doce oportunidades de quiebre que tuvo Rublev durante el partido.

El australiano definió el encuentro después de encadenar tres games consecutivos desde el 3-3 del tercer set.

Ahora, De Miñaur buscará un lugar en la final ante el polaco Hubert Hurkacz, quien consiguió la victoria número 250 de su carrera al derrotar al ruso Karen Khachanov por 7-6(2) y 6-2.