Daniela Christiansson habló de su relación con Maxi López y negó los rumores de separación

La pareja del exfutbolista respondió preguntas de sus seguidores antes de regresar a la Argentina y contó cómo atraviesa la distancia, la convivencia de sus hijos y el vínculo con Wanda Nara.

04/10/2026

A pocos días de regresar a la Argentina, Daniela Christiansson abrió una caja de preguntas en Instagram y respondió consultas sobre distintos aspectos de su vida familiar junto a Maxi López. La modelo habló sobre la relación que mantiene el exfutbolista con Wanda Nara, la dinámica entre los hijos de ambos, la distancia que atraviesan actualmente y los rumores que aseguraban que la pareja se había separado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Una de las preguntas estuvo relacionada directamente con el vínculo entre López y Wanda Nara, madre de sus tres hijos mayores. Una seguidora quiso saber si Christiansson sentía celos por la relación que mantienen y cómo logra manejar esa situación.

“No me meto. Lo manejan ellos”, respondió Daniela. Y agregó que no puede comprender completamente la dinámica entre dos personas que tuvieron hijos juntos porque nunca atravesó una situación similar. Para la modelo, la relación que actualmente mantienen Maxi y Wanda es la mejor manera de llevar las cosas.

La familia ensamblada también estuvo entre los temas consultados. Christiansson contó que sus hijos tienen una muy buena relación con los tres hijos mayores de Maxi López y aseguró: “¡Los aman! Están locos por sus hermanos mayores”.

Otro de los puntos que apareció en las preguntas fue la mudanza de la familia. Daniela confirmó que ya terminó con la organización de su vivienda en Suiza y que el regreso a la Argentina será inminente. “Ya estamos para volver en los próximos días”, contó, mientras anticipaba el cierre de una etapa que estuvo marcada por la distancia.

Precisamente, sobre los períodos en los que permanece separada de Maxi, la modelo reconoció que no resulta sencillo sostener la distancia. “Cada vez que pasamos tiempo juntos, se nos parte el corazón cuando llega el momento de separarnos”, expresó. Sin embargo, aseguró que esa etapa está próxima a terminar y que esperan volver a compartir la vida cotidiana todos juntos.

Christiansson también explicó cómo se organiza con sus hijos durante esos períodos. Según contó, intenta acompañarlos durante el día y aprovechar las horas en las que duermen para realizar otras tareas. Además, destacó el apoyo de su familia y recordó que durante los primeros seis meses de vida de Lando contó con una persona que vivió con ellos y la ayudó con la crianza.

La distancia también hizo que la pregunta sobre cuánto extraña a López fuera inevitable. Su respuesta fue breve pero contundente: “¡Muchísimo! Ni él sabe cuánto. Es mi ancla”.

Daniela también habló de su familia y contó que su madre la acompaña durante esta etapa, mientras que su padre tiene previsto viajar a la Argentina durante las fiestas. Según relató, ambos están felices por el cambio y por la posibilidad de que la familia pueda finalmente reunirse, aunque también sienten tristeza por dejar atrás la cercanía cotidiana.

Ante la posibilidad de tener más hijos, Christiansson aseguró que está conforme con la familia que construyeron. Recordó que Maxi es padre de cinco niños y explicó que, aunque disfruta de la maternidad, muchas veces siente que no puede dedicarles todo el tiempo que quisiera a cada uno.

Finalmente, la modelo se refirió de manera directa a los rumores que circularon en redes sociales sobre una supuesta crisis de pareja. Cuando una seguidora le preguntó si realmente estaba separada de Maxi López, Christiansson fue contundente: “Es todo mentira”.

De esta manera, a pocos días de instalarse nuevamente en el país, Daniela dejó en claro que continúa en pareja con Maxi López y que el regreso a la Argentina marcará también el final de un período de distancia para la familia.