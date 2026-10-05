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El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel

Fueron seleccionados "por sus descubrimientos relativos a los canales iónicos activados por luz y la optogenética".

Hoy 06:46

El premio Nobel de Medicina fue otorgado a Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel “por sus descubrimientos relativos a los canales iónicos activados por luz y la optogenética”.

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El año pasado, el premio fue compartido por los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi, por sus descubrimientos sobre la tolerancia inmunitaria periférica, un mecanismo que evita que el sistema inmunitario ataque al propio organismo.

Los tres fueron reconocidos por “sus descubrimientos pioneros sobre la tolerancia inmunitaria periférica, que evita que el sistema inmunitario dañe el organismo”, explicó el instituto en un comunicado. Los hallazgos fueron considerados fundamentales para comprender enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, la artritis reumatoide y el lupus.

El Premio Nobel de Medicina fue otorgado 116 veces a un total de 232 laureados entre 1901 y 2025. El anuncio de este lunes dará inicio a una semana que continuará con el Nobel de Física, este martes; el de Química, el miércoles; y el de Literatura, el jueves.

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