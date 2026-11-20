El delantero inglés sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo durante el empate ante Colonia. El club alemán confirmó que estará varios meses fuera de las canchas.

20/11/2026

El Bayern Múnich sufrió una baja de enorme peso para el cierre del año. Harry Kane padeció una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo y permanecerá alejado de las canchas durante los próximos meses, por lo que no volverá a jugar en lo que resta de 2026.

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La lesión se produjo durante el empate 1-1 frente al Colonia, por la Bundesliga. El delantero de 33 años recibió un golpe y debió abandonar el partido cuando apenas habían transcurrido unos 20 minutos. Los estudios posteriores realizados por el departamento médico del club confirmaron la gravedad del cuadro.

Desde Bayern informaron oficialmente que “Harry Kane sufrió una rotura del ligamento sindesmal del tobillo izquierdo” y anticiparon que el atacante “no podrá jugar con el equipo muniqués durante los próximos meses”.

La ausencia representa un duro golpe para el conjunto alemán, ya que Kane venía siendo una de sus principales figuras durante la temporada. En la campaña 2026/27 acumula 10 goles y 10 asistencias en 16 partidos oficiales.

La preocupación del Bayern no terminó allí. Michael Olise también sufrió molestias durante el encuentro y los estudios determinaron que presenta una contusión en la parte delantera del pie, por la que recibirá tratamiento durante los próximos días.

El club no estableció públicamente una fecha exacta para el regreso de Kane, aunque confirmó que la recuperación demandará meses. De esta manera, el delantero deberá concentrarse en su rehabilitación con la expectativa de volver a competir durante 2027.