Alejandro Domínguez adelantó la posibilidad durante una reunión del Consejo de Conmebol. De confirmarse, el país norteamericano recibirá el torneo por tercera vez en su historia.

20/11/2026

Estados Unidos aparece cada vez más cerca de convertirse nuevamente en sede de la Copa América. Aunque todavía resta la confirmación oficial, el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, adelantó ante los dirigentes de las federaciones miembro que el torneo de 2028 volvería a disputarse en territorio estadounidense.

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La posibilidad fue comunicada durante la reunión del Consejo de Conmebol realizada en la antesala de la final de la Copa Sudamericana, encuentro del que participaron los presidentes de las asociaciones que integran el organismo.

De concretarse, Estados Unidos albergará la Copa América por segunda edición consecutiva, después de haber recibido el certamen en 2024. Además, será la tercera vez en su historia como anfitrión, ya que anteriormente también fue sede de la Copa América Centenario 2016.

El país norteamericano viene teniendo un fuerte protagonismo como organizador de grandes competencias internacionales. Después del Mundial de Clubes 2025 y la Copa del Mundo 2026, podría sumar nuevamente a la Copa América dentro de su calendario deportivo.

Para la Selección Argentina, el eventual regreso a Estados Unidos tendrá además un antecedente especial. Allí consiguió el título continental en 2024, cuando derrotó 1-0 a Colombia en tiempo suplementario, con gol de Lautaro Martínez, y logró defender la corona que había obtenido en Brasil 2021.

Por el momento, Conmebol no realizó el anuncio oficial de la sede para 2028, por lo que resta esperar la confirmación definitiva del organismo sudamericano.