La celebración contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder, autoridades provinciales y municipales, y vecinos de la comunidad. En el marco de los festejos, se entregaron seis viviendas sociales destinadas a familias de distintos barrios y parajes.

20/11/2026

La ciudad de Colonia Dora, ubicada en el departamento Avellaneda, celebró su 126° aniversario este viernes con una ceremonia cargada de emoción en la plaza central sobre la avenida San Martín, jornada en la que además se dejaron inauguradas viviendas sociales ejecutadas por el Gobierno de la provincia. Encabezaron el acto el vicegobernador Carlos Silva Neder y el ministro de Desarrollo Social, Ángel Niccolai, junto con el intendente William Cheín.

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En esta oportunidad se dio lectura a las salutaciones enviadas por el gobernador Elías Suárez y los senadores Gerardo Zamora y José Emilio Neder, y se guardó un respetuoso minuto de silencio en homenaje a los vecinos fallecidos.

Durante la celebración también se llevó a cabo la entrega de viviendas sociales construidas con colaboración de la Municipalidad de Colonia Dora.

Las unidades habitacionales beneficiaron a familias de los parajes Blanca Pozo y Bracho Laguna, y de los barrios Mitre y Nuestra Señora del Rosario, realizándose el corte de cinta en el domicilio de la familia de Miriam Mabel Mujica, ubicado en el barrio Nuestra Señora del Rosario.

En su discurso, el intendente Chein expresó: “Hoy celebramos 126 años de historia, crecimiento e identidad forjada por el esfuerzo de generaciones de criollos e inmigrantes, y agradezco profundamente el acompañamiento del vicegobernador Carlos Silva Neder, del ministro Ángel Niccolai, de los legisladores, instituciones y vecinos de nuestra querida Colonia Dora".

“En tiempos difíciles, reafirmamos nuestro compromiso de gobernar con honestidad, diálogo y cercanía, apostando a la educación, a la salud, gracias al acompañamiento permanente de cada familia y al trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia hoy dejamos inauguradas seis viviendas sociales y seguiremos avanzando en obras viales, hídricas para la ciudad y los parajes rurales, convocando a todos a defender y hacer crecer juntos nuestra querida Colonia Dora”, concluyó.

Por su parte, el vicegobernador Silva Neder valoró el esfuerzo de los vecinos en la construcción de la ciudad. “Nos alegra acompañar estos 126 años de Colonia Dora, una fecha que nos encuentra unidos, dejando de lado las diferencias para honrar el esfuerzo de quienes forjaron esta comunidad y proyectarla hacia el futuro. En tiempos complejos a nivel nacional, en los que muchas veces se desatiende al interior y se retienen recursos que corresponden a las provincias, nuestra respuesta es redoblar el diálogo, el consenso y la cercanía con la gente, tal como lo marcaron Gerardo Zamora y Claudia Ledesma Abdala y como hoy lo profundiza el gobernador Elías Suárez a través del Consejo Económico y Social para planificar la gestión 2027”, dijo.

“Nuestro compromiso es administrar con eficiencia para garantizar servicios esenciales como la educación, agradeciendo el trabajo de los docentes, la salud y las obras prioritarias, receptando los pedidos respetuosos del intendente Willy Chein para concretar las obras pendientes en Colonia Dora. Vamos a seguir acompañando a esta comunidad y a esta gestión municipal, así como a todas las intendencias y comisiones municipales de Santiago del Estero, deseándoles un muy feliz aniversario”, señaló.