Las intensas lluvias provocaron daños en distintos barrios y parajes de la región. Los damnificados recibieron colchones, chapas, alimentos y otros elementos de primera necesidad.

20/11/2026

Un total de 49 familias fueron asistidas en Los Juríes y sus alrededores tras el fuerte temporal que azotó a la región. Las intensas precipitaciones provocaron daños en distintos sectores urbanos y rurales, lo que motivó el despliegue de un operativo de emergencia para atender las necesidades de los damnificados.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre los sectores afectados se encuentran los Lotes 4, 5, 7, 8, 40, 42, 51, 52 y 63, además de La Simona y San Pedro. Uno de los puntos más castigados por las lluvias fue el Lote 40, donde se brindó asistencia a 16 familias.

Durante el operativo se distribuyeron chapas, colchones, frazadas, zapatillas y módulos alimenticios, entre otros elementos de primera necesidad. Las tareas también se extendieron a las localidades de El Cuadrado, La Nena y Tomás Young, mediante un trabajo coordinado con los comisionados de la zona.

Desde el Municipio destacaron el acompañamiento del gobernador Elías Suárez, del ministro de Desarrollo Social, Ángel Hugo Niccolai, y del subsecretario de Defensa Civil, Mario Guzmán, quien visitó Los Juríes para conocer la situación de las familias afectadas.

"Esta emergencia nos volvió a demostrar lo importante que es tener un Estado presente y una comunidad que se organiza y trabaja unida frente a las dificultades", expresó el intendente Javier Carbajal, quien ratificó el compromiso de continuar gestionando respuestas para los damnificados.

Las tareas fueron coordinadas por la Municipalidad de Los Juríes y Defensa Civil de la Provincia, con la colaboración de Bomberos Voluntarios, efectivos policiales, personal hospitalario, autoridades locales, empleados municipales y vecinos voluntarios que participaron del operativo de asistencia.