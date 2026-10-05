Avengers: Endgame destrona a Avatar y vuelve a ser la película más taquillera de la historia

La película de Marvel recuperó el primer puesto de la taquilla mundial tras su reciente reestreno y alcanzó los 2.925 millones de dólares, apenas por encima de la producción de James Cameron.

Hoy 07:37

Avengers: Endgame volvió a convertirse en la película más taquillera de la historia después de que su reciente reestreno en cines le permitiera superar nuevamente a Avatar, de James Cameron.

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La producción de Marvel, estrenada originalmente en 2019, alcanzó una recaudación mundial de 2.925 millones de dólares, mientras que Avatar, estrenada en 2009, acumula alrededor de 2.923 millones. La diferencia entre ambas es de apenas unos dos millones de dólares.

El nuevo cambio en el liderazgo se produjo gracias al reestreno de Avengers: Endgame impulsado por Disney y Marvel. La película regresó a las salas con material adicional y como parte de la campaña de promoción de Avengers: Doomsday, la próxima gran producción del Universo Cinematográfico de Marvel.

Durante su estreno original, Endgame había superado a Avatar y se convirtió en la película más taquillera del mundo en 2019. Sin embargo, el film de Cameron recuperó el primer puesto en 2021, cuando volvió a los cines antes del lanzamiento de Avatar: The Way of Water.

Ahora, cinco años después, los superhéroes de Marvel vuelven a quedar por delante de los Na'vi en una disputa que se ha extendido durante buena parte de la última década.

Una batalla que todavía puede cambiar de manos

El récord resulta particularmente significativo porque ambas películas continúan generando ingresos cada vez que regresan a las salas. Avatar llegó a la cima después de varias reediciones y, de acuerdo con Variety, acumula cinco reestrenos.

En el caso de Endgame, su nueva exhibición ya había generado más de 126 millones de dólares en todo el mundo, una cifra que permitió reducir rápidamente la distancia que la separaba de la película de Cameron.

La estrategia también apunta directamente a Avengers: Doomsday, que llegará a los cines en diciembre y reunirá nuevamente a numerosos personajes del Universo Cinematográfico de Marvel. La película estará dirigida por Joe y Anthony Russo, responsables de Endgame.

La saga de los Vengadores volverá así a las salas con un nuevo récord a sus espaldas: “Avengers: Endgame” recuperó el trono mundial y volvió a convertirse en la película más taquillera de la historia, aunque la diferencia con Avatar es tan pequeña que una nueva reedición del film de Cameron podría volver a modificar el liderazgo.