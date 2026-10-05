Elecciones en Brasil: “Hay varias interpretaciones para un resultado que parece sorpresivo pero no lo es”

Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el analista Claudio Fantini, tras el triunfo de Flavio Bolsonaro sobre Lula Da Silva en el vecino país.

Hoy 11:14

El analista internacional Claudio Fantini dialogó con Radio Panorama tras las elecciones en Brasil y analizó las razones detrás de un resultado que, según sostuvo, no debería considerarse completamente sorpresivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Hay varias claves de interpretación de un resultado que parece ser sorpresivo, pero no lo es. Cuando se ve el devenir de las encuestas, se ve que la distancia a favor de Lula se fue acortando hasta quedar en el margen de error que tienen todas las encuestas”, explicó.

Fantini también planteó el denominado “voto vergüenza”, referido a quienes manifiestan una intención de voto durante los sondeos pero finalmente optan por otro candidato. A esto sumó otro factor: personas que declararon que votarían por Luiz Inácio Lula da Silva pero finalmente no concurrieron a votar.

“Les faltó voluntad para ir a votarlo a Lula, de quien no estaban tan enamorados como para ir a hacer la cola en el centro de votación”, señaló. En ese sentido, consideró que uno de los interrogantes hacia el balotaje será si esos electores concurrirán nuevamente a las urnas y si modificarán su comportamiento ante la necesidad de optar entre Lula y su adversario.

Redes, religión y seguridad

Para Fantini, algunas de las principales claves del resultado se encuentran en las redes sociales, la religión y la seguridad.

Sobre las nuevas formas de comunicación política, sostuvo que las redes sociales constituyen “un escenario diferente al que ha existido hasta este último año en la política mundial”, donde se modificaron las reglas tradicionales de la comunicación.

“Lula es inmensamente superior en términos intelectuales y de trayectoria, es objetivo, es una observación evidente y comprobable, pero en el escenario de las redes, Lula es mucho más viejo que los 80 que tiene y Flavio Bolsonaro es mucho más joven que sus 40, donde lo acompañan jóvenes”, afirmó.

Según su análisis, en ese escenario no necesariamente se impone quien tiene mayor contenido o profundidad, sino quien logra generar mayor impacto. En ese terreno, consideró que el bolsonarismo ha demostrado mayor eficacia.

También mencionó la cuestión de la seguridad. Si bien sostuvo que el gobierno de Lula no tuvo una política de “mano blanda”, y recordó el despliegue del Ejército en las favelas, consideró que esas acciones no fueron comunicadas con eficacia.

Otro de los factores señalados fue la religión. Fantini explicó que mientras Lula es católico, el bolsonarismo tiene una fuerte vinculación con el evangelismo, un sector que, según indicó, viene creciendo en Brasil y mantiene un importante activismo político.

“Penetraron en el bastión social de Lula, que son las clases bajas, y le quitaron muchísimos votos”, sostuvo.

Finalmente, el analista se refirió a la situación económica y trazó un paralelismo con la Argentina.

“Lula tiene el mismo talón de Aquiles que tiene hoy Milei: una macroeconomía ordenada con un capitalismo exitoso, pero derrama poco y los precios quedaron altos, y esto resintió los bolsillos de la clase media”, afirmó.

En esa línea, señaló que, pese a que Brasil mantiene la inflación bajo control, el elevado nivel de precios y el endeudamiento de las familias generan malestar entre los electores.

“Es algo parecido a la Argentina de Milei y esta es una carga muy desesperante en las familias”, concluyó.