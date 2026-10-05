VIDEO | En un dramático desenlace, Djokovic avanzó a la final de Beijing tras la descalificación de Medvedev

El serbio ganaba 7-5 y 5-3 cuando su rival fue descalificado tras golpear con una pelota a un espectador. Djokovic buscará su título 102 ante Alex de Miñaur.

05/10/2026

Novak Djokovic avanzó a la final del ATP 500 de Beijing luego de protagonizar un partido con un desenlace inesperado. El serbio derrotaba a Daniil Medvedev por 7-5 y 5-3 cuando el ruso fue descalificado tras golpear con un pelotazo a un espectador.

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El encuentro había durado dos horas y 33 minutos y Djokovic tenía prácticamente encaminada la victoria cuando se produjo el episodio que cambió por completo el cierre del partido.

Medvedev perdió su turno de servicio y, en medio de su frustración, lanzó una pelota que terminó impactando en el rostro de un espectador. El árbitro decidió descalificar al ruso y le otorgó el triunfo al serbio.

Con este resultado, Djokovic mantiene su impresionante registro en Beijing. El tenista de 39 años acumula ahora un récord de 33 victorias y ninguna derrota en el torneo chino, donde fue campeón en 2009, 2010, 2012, 2013, 2014 y 2015.

Además, buscará conquistar el título número 102 de su carrera.

Djokovic, en una semana especial

El serbio atraviesa una semana destacada en Beijing. Antes de superar a Medvedev, había derrotado al alemán Alexander Zverev, actual número dos del mundo.

Ahora tendrá la posibilidad de luchar por un nuevo título ante el australiano Alex de Miñaur, quien avanzó a la final después del retiro del polaco Hubert Hurkacz.

De Miñaur ganaba 6-4 y 3-2 cuando Hurkacz debió abandonar el encuentro por problemas físicos.

Alcaraz también llegó a la final en Tokio

En el otro ATP 500 que se disputa esta semana, Carlos Alcaraz alcanzó la final del torneo de Tokio.

El español, número tres del mundo, debió remontar ante su compatriota Jaume Munar para imponerse por 5-7, 6-3 y 6-1.

En el partido decisivo enfrentará al checo Jiří Lehečka, quien derrotó al monegasco Valentin Vacherot por 6-4 y 6-2.

Así, la gira asiática tendrá dos finales de alto nivel con grandes protagonistas del circuito: Djokovic buscará otro título en Beijing, mientras que Alcaraz irá por la consagración en Tokio.